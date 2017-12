imago sportfotodienst Audio: Inforadio | 15.12.2017 | Dennis Wiese | Bild: imago sportfotodienst

Mixed Martial Arts in Berlin - "Wir haben hier Akademiker, keine Schlägertypen"

15.12.17 | 13:48 Uhr

Rund 100 Kampfsportschulen in der Hauptstadt bieten Mixed Martial Arts an. Die Käfig-Kämpfer haben nicht nur mit dem Gegner zu tun, sondern auch mit Vorurteilen. Am Samstag sind die Besten in der Arena am Ostbahnhof zu Gast. Von Dennis Wiese

Auf den blauen Matten ist mächtig Betrieb. Rund 40 Männer und Frauen schlagen, deuten Tritte an, ringen. Trainer Frank Burczynski beobachtet seine Kampfsportler genau. Er ist der Boss in der Weddinger Sportschule IMAG e.V.. Burczynski ist Anfang 50 und hat alle erdenklichen Kampfsportarten ausprobiert. Mixed Martial Arts (MMA), die gemischten Kampfkünste, sind für ihn die kompletteste Form des Zweikampfs: Boxen, Kickboxen, Ringen, Bodenkampf – MMA bietet das komplette Programm. Burcynski hat Jura, Englisch und Kommunikationswissenschaften studiert, heute arbeitet er als hauptberuflicher Trainer. Die offiziellen Kämpfe werden in einem Käfig ausgetragen. Das Vorurteil, beim MMA würden sich finstere Schlägertypen bis zur Bewusstlosigkeit prügeln, kann er nicht mehr hören. "Solche Kandidaten kommen einmal zum Training. Danach nie wieder, die haben gar nicht die Disziplin." Wer Mixed Martial Arts ernsthaft betreiben will, muss sich auf einen vollen Trainingskalender einstellen. "Das geht nicht an drei Tagen die Woche als Hobby nebenbei", sagt Burczynski. Neben dem Techniktraining der verschiedenen Kampfsportarten stehen Konditionseinheiten auf dem Programm, Krafttraining und die richtige Ernährung. Dieses Gesamtpaket sorge dafür, dass mehr Akademiker beim MMA blieben als Prügelknaben.

Sportstudent Blaser: "Ohne Unterstützung meiner Eltern ginge es nicht."

Eric Blaser ist Sportstudent. Kampfsport macht der 21-Jährige schon immer. Früh habe er versucht, Judoelemente mit Karatetechniken zu mischen. Den Kampfsport-Mix MMA trainiert er seit drei Jahren, seit er von Cottbus nach Berlin gezogen ist. Die Trainingswochen vor einem Wettkampf seien besonders hart: Dreimal täglich wird dann geübt. Der Kampf selber laufe für Blaser wie ein Film ab: "Ich erlebe alles sehr ausgedehnt. Meist reagiere ich automatisch." Dafür erarbeite er sich im Training sogenannte Trigger. Auf jeden Angriff des Gegners habe er so eine einstudierte Reaktion.

Nach einem Wettkampf sechs Wochen Zwangssperre

Natürlich komme es bei der Vollkontaktsportart zu Verletzungen, aber von besinnungslosem Prügeln könne keine Rede sein. Ein Schiedsrichter kann während des Kampfes jederzeit eingreifen, ansonsten entscheiden K.O. oder Aufgabe einen MMA-Kampf. Nach einem Wettkampf stehen sechs Wochen Zwangssperre an – um die geschundenen Körper zu schonen. Für einen Kampf verdient man in Deutschland etwa 300 Euro. Geld lässt sich für die allermeisten Kämpfer also nicht verdienen, Eric Blaser wird von seinen Eltern unterstützt. Den Traum von einer Profikarriere hat er aber fest im Blick.

Gegner und Karriere im Visier: Sportstudent Eric Blaser (li.) | Bild: rbb: Dennis Wiese

Ultimate Fighting Championship in den USA ein Millionen-Geschäft

Vorbild ist die US-amerikanische Ultimate Fighting Championship (UFC), die Königsklasse des MMA. Der Marketingapparat läuft auf Hochtouren, die Kampfnächte werden regelmäßig live im US-Fernsehen übertragen. Conor McGregor, ein Star der Branche, verdient jedes Jahr Millionen. Allein für seinen diesjährigen Ausflug in den Boxring gegen den Profi-Boxer Floyd Maywether waren es 75 Millionen US Dollar.

Veranstaltung "We Love MMA" in Berlin

In Deutschland gibt es unter anderem die Kampfreihe "We Love MMA". Am 16.12. ist diese in der Arena am Ostbahnhof zu Gast. 13 Kämpfe in den verschiedenen Gewichtsklassen sind angesetzt. Etwa 3.000 Zuschauer werden erwartet. Frank Burczynski, der Trainer aus Wedding, ist der Matchmaker des Kampfabends. Das heißt: Er hat die 13 Fights zusammengestellt. Und lässt dabei bewusst Kämpfer mit unterschiedlichen Stärken aufeinander los. "Es geht natürlich um guten Sport, aber auch um Show. Wenn ich zum Beispiel einen guten Boxer mit einem guten Ringer gegeneinander antreten lasse, verspricht das einen spannenden Abend."