Union Berlin-Spieler nach Dresden-Pleite auf Antwortsuche - "Überzeugung im Allgemeinen fehlt"

10.12.17 | 18:36 Uhr

Der 1. FC Union kriselt - und das schon seit einigen Wochen. Das 0:1 am Sonnabend im Ost-Duell gegen Dynamo Dresden war bereits das vierte Spiel in Folge ohne Sieg für die Eisernen. Einen ruhigen, besinnlichen zweiten Advent hatten die Eisernen also nicht.

Sebastian Polter ist müde. Er habe kaum geschlafen, sagt er. Überhaupt sei er erst am Morgen gegen vier ins Bett gekommen. Schließlich mache er sich viele Gedanken über die Situation bei den Eisernen. Vor allem überlegt er, woran es liegen könnte, dass die Ergebnisse nicht stimmen.



Der Kopf arbeitet und der Frust sitzt tief bei dem Stürmer des 1. FC Union - auch am Tag nach der 0:1-Heimpleite gegen Dynamo Dresden. Wieder nicht gewonnen - das vierte Mal in Folge. Es läuft nicht bei den Köpenickern. "Überzeugung im Allgemeinen fehlt, glaube ich momentan, auch der Mut, nach vorne zu spielen", analysiert Polter. Er bemerkt außerdem ein Gefühl von Angst im Team. Angst davor, Fehler zu machen, dabei gehöre das doch ganz normal zum Fußball dazu.

Rauswurf von Keller hat Spuren hinterlassen

Fehlende Überzeugung, kein Mut und die Angst vor Patzern - Polters Liste mit Dingen, die bei den Eisernen gerade zu kurz kommen, ist lang. Gegen Dresden wollte Union kompakt stehen und im richtigen Moment offensive Akzente setzen. Das allerdings hat nur zu 50 Prozent funktioniert, denn vor allem im Spiel nach vorne waren die Berliner am Samstag besonders schwach. Und Union zeigte sich zudem nach dem späten Gegentreffer sehr geschockt. Die vergangenen Wochen und der überraschende Rauswurf von Trainer Jens Keller hatten Spuren hinterlassen - auch bei Abwehrchef Toni Leistner. Der nimmt seine Mannschaftskollegen in die Pflicht: "Wenn jemand 'was sagt, also mit Kritik umgehen - das ist zurzeit relativ schwierig. Das wird derzeit nicht so angenommen." Jeder müsste sich an die eigene Nase fassen sich aber auch etwas sagen lassen von erfahrenen Spielern, die schon 'mal soetwas durchgemacht hätten, bemerkt Leistner. Und er fügt hinzu: "Das ist einfach ein Lernprozess, den wir als Mannschaft durchmachen müssen."

Resetknopf für Bundesligaaufstiegstraum

Eines wird deutlich: Es gibt mehr als eine Baustelle beim 1. FC Union. Gegen Dynamo Dresden habe die Lockerheit gefehlt, sagt der neue Coach André Hofschneider, aber gegen Ingolstadt im letzten Heimspiel vor der Winterpause soll das besser werden.

Den "Reset"-Knopf wollen die Union-Spieler nach der mit dem gestrigen Spiel abgeschlossenen Hinrunde drücken und analysieren, was wirklich schief gelaufen ist. Falls das nicht gelingt, dürfte der Traum vom Bundesligaaufstieg ganz schnell ausgeträumt sein.