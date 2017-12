Es war ein alles in allem ungefährdeter Heimsieg für die Basketballer von Alba Berlin gegen Gießen. Nur in der Anfangsphase stemmten sich die Gäste erfolgreich gegen den ansonsten überlegenen Gegner. Für einen Albatross gab dann noch etwas Besonderes zu feiern.

Der 88:66-Sieg von Alba Berlin gegen den Tabellenelften aus Gießen war im Endeffekt zwar ungefährdet, doch vor allem im ersten Viertel nahm die Partie einen phasenweise etwas kuriosen Verlauf. Der Tabellenzweite aus der Hauptstadt machte den 9.100 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof und dem Gegner schnell klar, in welche Richtung das Spiel gehen sollte. Nach wenigen Minuten lagen die Gastgeber bereits mit neun Punkten in Führung (11:2). Die Gäste aus Gießen wirkten beeindruckt und vor phasenweise überfordert. Was in der Anfangsphase nach einem entspannten abendlichen Spaziergang für die Albatrosse aussah, kehrte sich in der Folge um.

Die Gießen 46ers starteten einen Lauf und bereiteten Alba große Schwierigkeiten in der Defense. Die Gäste bissen sich immer mehr in die Partie und drehten diese dann sogar (15:16). Ein Zustand, der den Berlinern um Coach Aito Reneses so gar nicht schmeckte - das war in der Halle deutlich zu spüren. Die Albatrosse machten wieder ernst und erspielten sich bis zur Pause ein beruhigendes Polster von 18 Punkten Vorsprung.

Eine bezeichnende Szene für das zweite Viertel: Akeem Vargas dribbelte sich filigran durch die Gäste-Abwehr und spielte klug zurück auf Dennis Clifford. Der Center tankte sich entschlossen Richtung Korb durch und vollendete sehenswert per Slam-Dunk. Im zweiten Viertel ließen die Berliner insgesamt nur 15 Gießener Punkte zu, erzielten selbst 29.