78:84-Niederlage gegen Limoges - Alba Berlin verliert merkwürdiges Eurocup-Spiel

12.12.17 | 22:25 Uhr

Wechselhaft, zerfahren, dramatisch: Das Spiel von Alba Berlin im Eurocup gegen Limoges war selten hochklassig und bot trotzdem viel Gesprächsstoff. Nach zwei völlig unterschiedlichen Hälften verlieren die Berliner zwar die Partie, aber nicht den direkten Vergleich.



Die 78:84-Niederlage von Alba Berlin gegen den französischen Vertreter aus Limoges war eine komische. Vor 7800 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof zeigten die Berliner zwei unterschiedliche Gesichter. Vor der Partie hatten die Albatrosse bereits ihr Ticket für die Top 16 im Eurocup gebucht, gegen die Franzosen ging es also darum, den zweiten Gruppenplatz zu verteidigen. Für den Gegner hingegen war die Partie von enormer Bedeutung: Um das Weiterkommen zu sichern, musste ein Sieg her.



Zehn direkte Assists - ein Fabelwert

Verkehrte Welt dann zunächst bei den Trikot-Farben: Die französischen Gäste traten in gelb, die Albatrosse in blau an. Auf dem Parkett sah Alba-Coach Aito Garcia zunächst eine sehr wechselhafte Partie. Sowohl der Gegner aus Frankreich als auch die Berliner gingen spielfreudig und engagiert zu Werke. Die Franzosen machten den Albatrossen vor allem durch ihre Unberechenbarkeit in der Offensive zu schaffen. In den letzten Minuten des ersten Viertels machten die Berliner dann ernst und dominierten die Partie. Das schlug sich dann auch auf dem Videowürfel in der Halle nieder. 26:16 hieß es nach dem ersten Viertel: verdient, vor allem aufgrund des Schlussspurts im ersten Durchgang. Limoges war in der Defenisive anfällig, dadurch bekamen die Albatrosse diverse freie Würfe und nutzten diese gekonnt. Die bemerkenswerteste Zahl des ersten Viertels: Die Berliner spielten zehn direkte Assists - ein Fabelwert.

Das zweite Viertel mit Ups und Downs

Trainer Garcia gab den jungen Alba-Eigengewächsen Tim Schneider (20) und Bennet Hundt (19) viel Spielzeit. Auch der erst 18-jährige Center Kresimir Nikic kam zum Einsatz. So blieben die Berliner nicht immer felhlerfrei, machten aber trotzdem eine engagierte und spielfreudige Partie. Vor allem Tim Schneider glänzte immer wieder mit starken Aktionen in der Offensive. Trotz des guten Auftritts der Jung-Albatrosse ließen sich die Franzosen nicht abschütteln. Es entwickelte sich eine abwechslungsreiche Partie, in der sich gute Phasen beider Teams abwechselten. Waren die letzten Minuten des ersten Viertels noch der Hauptgrund für die Alba-Führung, entwickelte es sich im zweiten Abschnitt genau umgekehrt. Die Albatrosse ließen in der Defensive ein wenig schleifen und verteidigten nicht mehr so konsequent. So ergaben sich Räume für Limoges. Die Franzosen spielten sehr ansehnlich nach vorne und verkürzten bis auf zwei Punkte. Durch den letzten Abschluss des Viertels, einem erfolgreichen Dreier von Spencer Butterfield, gingen die Albatrosse mit einer fünf-Punkte-Führung in die Halbzeit-Pause.

Alba nach der Pause konfus

Nach der Pause wurde es dann hektisch und zerfahren. Die Albatrosse zogen zunächst erstmalig auf zehn Punkte davon (52:42), verloren im Anschluss aber komplett den Faden. Die Zweitplatzierte Basketball-Bundesliga wurde in de in der Offensive nachlässig und ließ unnötig Punkte liegen - das bestraften die Franzosen postwendend. Mit einem 12:0-Lauf gingen die Gäste ihrerseits erstmalig in Führung. Das Spiel wurde in der Folge immer wilder. Bei den Berlinern lief nicht mehr viel zusammen. Der Trend setzte sich in den anschließenden Minuten fort. Vor allem die zahlreichen Ballverluste in der Offensive taten den Gastgebern richtig weh. Alba brachte im dritten Viertel nur ganze zehn Punkte zu Stande. Ein gebrauchter Abschnitt. Mit 57:65 ging es ins letzte Viertel.



Kampf um den direkten Vergleich

Im entscheidenden Viertel galt es für die Albatrosse, den Rückstand zu verkürzen. Das Hinspiel hatten die Berliner mit acht Punkten Vorsprung gewonnen. Sollte es nun eine höhere Niederlage setzen, ginge der direkte Vergleich gegen die Franzosen verloren und eine gute Platzierung in der Vorrundengruppe geriete in Gefahr. Und es tat sich etwas bei den Albatrossen - konnte man zumindest in den ersten Minuten denken. Doch die so dringend benötigte Aufholjagd fand ein jähes Ende. Limoges warf nun alles in die Partie und hatte auch das nötige Spielglück. Vor allem die Dreier fielen bei den Franzosen. Die Schlussphase wurde dann dramatisch. Die Albatrosse warfen alless nach vorne, um irgendwie unter der magischen Grenze von sieben Punkten Rückstand zu bleiben. Dabei zeigten die Berliner kämpferisch zumindest wieder eine Leistungssteigerung und belohnten sich kurz vor Schluss doch noch: Das Spiel ging zwar mit 78:84 verloren, doch es reichte, um den direkten Vergleich für sich zu entscheiden. Ein merkwürdiges Ende in einer merkwürdigen Partie. Sendung: rbb Aktuell, 12.12.2017, 21.45 Uhr