Alba Berlin hat im Basketball-Eurocup Platz zwei in der Gruppe C noch nicht aufgegeben. "Den haben wir nicht aus den Augen verloren", sagte Nationalspieler Joshiko Saibou vor der Partie am Mittwochabend (20.00 Uhr) gegen Bilbao Basket. Als Tabellendritter ist Alba bereits für die Top16-Runde qualifiziert.



Als Zweiter könnten die Berliner in der nächsten Runde auf leichtere Gegner treffen. Voraussetzung sind aber ein Sieg gegen Bilbao und französische Schützenhilfe, Limoges müsste den Zweitplatzierten Vilnius schlagen. "So oder so ist es für uns wichtig, unsere Intensität zurückzuerlangen, die wir in der Hinrunde noch hatten, wo unser Sieg in Bilbao mitentscheidend für unsere vorzeitige Qualifikation zum Top16 war", erklärte Trainer Aito Garcia Reneses.