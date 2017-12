Keine 48 Stunden nach dem Eurocup-Sieg gegen Bilbao hat Alba Berlin in der Basketball-Bundesliga den nächsten Erfolg gefeiert. Am Freitagabend siegte das Team von Trainer Aito Garcia Reneses vor 10.251 Zuschauern mit viel Mühe gegen die Löwen Braunschweig 88:81 (52:40). Damit festigten die Albatrosse den zweiten Tabellenplatz. Beste Werfer in der Arena am Ostbahnhof waren Marius Grigonis und Peyton Siva mit je 15 Punkten.

Erneut musste Alba auf die verletzten Spencer Butterfield und Bogdan Radosavljevic verzichten. Aber auch ohne das Duo begannen die Berliner hochkonzentriert und waren sofort in der Partie. Die Gastgeber führten schnell 25:10. Gegen Ende des ersten Viertels kamen die Niedersachsen jedoch besser ins Spiel. Bis zur Pause war die Begegnung nun deutlich ausgeglichener. Den Berlinern war der enge Spielplan der letzten Wochen anzumerken. Sie wirkten mit zunehmende Spieldauer müder und leisteten sich zahlreiche Unkonzentriertheiten. Viele einfache Würfe wurden vergeben, zudem hatte man unter dem Korb einige Probleme. So blieb die Führung mit 70:56 auch zum Ende des dritten Viertels weiter knapper als erwartet.

Im Schlussviertel starteten die Gäste mit einem 11:0-Lauf, so dass die Albatrosse plötzlich nur noch mit drei Punkten vorne lagen (70:67). Nun wurde es eine echte Zitterpartie. Bis auf zwei Zähler kamen die Gäste heran, es blieb bis zur Schlussphase eng. Vier Punkte von Peyton Siva in den letzten Sekunden sorgten schließlich für die Entscheidung.

In der Bundesliga ist nun erstmal Pause, doch lange erholen können sich die Berliner dennoch nicht. Bereits am kommenden Dienstag geht es auf den Kanaren weiter. Im ersten Zwischenrunden-Spiel des Eurocups ist Alba bei CB Gran Canaria zu Gast. Einen Tag später treten dann in der Gruppe E die beiden Istanbuler Spitzenteams Galatasaray und Darüssafaka gegeneinander an, die beiden anderen Clubs, auf die Alba in der Gruppe E treffen wird.