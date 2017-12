Not so bad

Beim Badminton dominieren Asiaten, Briten und Dänen die internationale Szene. Aber das muss nicht ewig so bleiben: Im Badminton-Verband Berlin-Brandenburg tut sich was. Einige Talente könnten das Zeug haben, später mal ganz weit oben zu stehen.

Die drei gelten hierzulande als die hoffnungsvollsten Talente: Die 13-jährige Michelle schwingt den Schläger beim BC Potsdam. Im vergangenem Juli berief sie der Deutsche Badminton Verband in den Bundeskader. Die zehnjährige Eva ist in ihrer Altersklasse die beste Einzelspielerin Deutschlands und spielt genau wie der gleichaltrige Hans Huß bei den SV Berliner Brauereien. Auch Hans hat gute Perspektiven: Er ist deutschlandweit die Nummer 1 im Doppel.

Wer als Nachwuchstalent im Badminton erfolgreich ist, muss schnell sein: auf den Beinen und im Kopf. Taktische Finessen bestimmen das Spiel wie auch schnelle Reflexe, Kondition und Konzentration. Das gilt zwar so natürlich auch für das artverwandte Tennis. Aber selbst der junge Boris Becker wäre wohl einer Geschwindigkeit von bis zu 500 km/h, mit der der Ball beim Badminton umherfliegt, ziemlich gefordert gewesen.

4.900 Badmintonspieler schlagen sich in Berlin und Brandenburg die Federbälle um die Ohren. 60 Vereine bieten den Sport an. Die Tendenz ist nach stagnierenden Zahlen zur Jahrtausendwende wieder leicht ansteigend.

Trotzdem: Die große Popularität hat Badminton bis heute in Deutschland nicht gewinnen können. Auch weil es bis heute an großen Titeln für deutsche Athleten mangelt. Aber: Das muss ja nicht so bleiben.