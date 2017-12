Bild: dpa/Soeren Stache

Erster Olympiasieger am Barren - Turner Flatow starb vor 75 Jahren in Theresienstadt

28.12.17 | 16:20 Uhr

Er war der erste Olympiasieger am Barren überhaupt - kurz darauf wurde Alfred Flatow aus der Deutschen Turnerschaft ausgeschlossen. Heute vor 75 Jahren verhungerte er im KZ Theresienstadt. In Berlin erinnern zahlreiche Orte an den jüdischen Sportler.

Eigentlich hätte Alfred Flatow in seiner Heimat ein gefeierter Sportstar sein sollen. Doch als der Berliner Turner 1896 als Olympiasieger aus Athen zurückkehrte, wurde er erst einmal aus der Deutschen Turnerschaft ausgeschlossen.

Die deutsche Turnerriege 1896 in Athen. Alfred Flatow sitzt in der mittleren Reihe, er ist der dritte von rechts. Sein Cousin Gustav steht hinten links. | Bild: dpa/akg

Dabei hatten Flatow und die deutsche Zehn-Mann-Riege bei den ersten Olympischen Spielen 1896 in Athen geglänzt. Allein Flatow gewann vier Medaillen. Neben seinem Triumph am Barren wurde Flatow allein Zweiter am Reck. An beiden Geräten gewann er den Mannschaftswettbewerb, unter anderem mit seinem sechs Jahre jüngeren Cousin Gustav Felix Flatow. Weil die Deutsche Turnerschaft in der Tradition von Friedrich Ludwig Jahn damals den Wettkampfgedanken als "undeutsch" ablehnte, wurden die meisten Olympia-Turner ausgeschlossen, so auch Flatow.

In Theresienstadt verhungert

Danach war Flatow eines der Gründungsmitglieder der Jüdischen Turnerschaft, dem ersten jüdischen Sportverband in Europa. Wegen der Verfolgung durch die Nationalsozialisten emigrierte er 1938 in die Niederlande, von wo er nach dem deutschen Einmarsch 1940 von den Nationalsozialisten in das Konzentratzionslager Theresienstadt deportiert wurde. Dort verhungerte Flatow. Er starb am 28. Dezember 1942. Sein Cousin Gustav war bereits bei der der nationalsozialistischen Machtergreifung 1933 emigriert. Ebenfalls in den Niederlanden konnte er sich nach der deutschen Besetzung zunächst vor den Nationalsozialisten verbergen, wurde aber an Silvester 1943 zusammen mit seiner Frau und seinem Sohn verhaftet. Wie Alfred kamen auch Gustav Flatow und seine Familie nach Theresienstadt. Im Januar 1945 verstarb auch dort der mittlerweile auf 20 kg Körpergewicht abgemagerte Gustav Flatow.

Schlafsaal im KZ Theresienstadt. (Quelle: imago/Oscar Gonzalez)

Zahlreiche Orte in Berlin erinnern an Flatow

Vor zwei Jahren stand auf dem Washingtonplatz am Hauptbahnhof ein beinah lebensgroßer Aufsteller der Cousins, als anlässlich der Makkabi-Games in Berlin eine Ausstellung an die "Jüdischen Stars im deutschen Sport" gedachte. Heute erinnern viele weitere Orte in Berlin an die Turner Flatow. - Vor zwanzig Jahren ehrte die Stadt Berlin Alfred und Gustav Flatow, indem sie die Reichssportfeldstraße in der Nähe des Olympiastadions in Flatowallee umbenannte. - In Berlin-Köpenick trägt die sportbetonte Flatow-Oberschule den Namen der beiden Cousins. - Auf der Lohmühleninsel am Landwehrkanal im Ortsteil Kreuzberg erinnert die Flatow-Sporthalle mit ihrem Namen und mit einer Gedenktafel an die beiden Flatows. - Die Deutsche Post AG gab zum 100-jährigen Jubiläum der Olympischen Spiele eine Serie mit vier Briefmarken heraus; eine davon zeigt Alfred und Gustav Flatow. - Vor fünf Jahren wurden vor den ehemaligen Wohnhäusern in Berlin-Charlottenburg und -Schöneberg für Alfred und Gustav Flatow sowie ihre Familienangehörigen Stolpersteine verlegt.