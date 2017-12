Die Eisbären Berlin haben auch das vorletzte Spiel dieses Jahres für sich entschieden. Am Donnerstagabend gewannen sie bei den Panthern in Augsburg mit 4:2 und profitierten zugleich von einer Niederlage des EHC München, der in Schwenningen verlor.

Großen Anteil am Erfolg der Berliner hatte Sean Backman, der in der achten Minute für die Gästeführung sorgte und kurz vor Ende des zweiten Drittels auf 2:0 erhöhte. Im Schlussdrittel gelang Scott Valentine zwar der Anschlusstreffer für Augsburg, doch Jamie MacQueen und Sean Backman mit seinem dritten Tor sorgten für die Entscheidung. Dass Trevor Parkes für die Hausherren noch per Penalty traf, änderte nichts mehr am Gästesieg.