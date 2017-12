Bild: imago sportfotodienst

Heimsieg gegen Hannover 96 - Hertha holt mal wieder einen Dreier

13.12.17 | 23:21 Uhr

Ein kalter Dezemberabend im Olympiastadion? Da wollten die Zuschauer wenigstens Tore sehen - und Hertha tat ihnen den Gefallen: 3:1 gegen Hannover, damit haben die Berliner gleich auch die Punkte-Vorgabe erfüllt, die Pal Dardai für die beiden letzten Hinrundenspiele in Aussicht gestellt hatte.

Drei Punkte wollte Hertha-Coach Pal Dardai in diesem Jahr noch holen, und die sind bereits nach dem ersten von zwei Spielen unter Dach und Fach: Mit 3:1 gewinnt Hertha am Mittwochabend gegen den Tabellennachbarn Hannover 96.



Rückblick imago/Philippe Ruiz Unentschieden gegen FCA - Hertha taut in Augsburg spät auf Hertha BSC kommt in Augsburg bei winterlichen Temperaturen zu einem glücklichen 1:1. Vor allem in der ersten Halbzeit hatten die Berliner große Probleme mit dem Gastgeber - am Ende war es die Chancenverwertung, die Hertha rettete.



Richtungsweisendes Spiel für die alte Dame

Es sollte ein richtungsweisendes Spiel für Hertha BSC werden, das war bereits vor Anpfiff der Heimpartie gegen 96 klar. Mit nur noch drei Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz galt es für Hertha, im mittleren Tabellendrittel zu bleiben und den Negativtrend von zwei verlorenen Heimspielen in Folge zu stoppen. Ballbesittz und aktives Gegenpressing hatte Trainer Dardai von seinen Mannen vor der Partie eingefordert. Fünf Wechsel nahm der Ungar dann in der Startelf vor: Leckie, Langkamp, Skjelbred, Ibisevic und Mittelstädt blieben draußen. Pekarik, Lustenberger, Maier, Kalou und Lazaro durften dafür ran.

Das Spiel begann rasant und hoch unterhaltsam. Von einer Abtastphase war im nasskalten Berliner Olympiastadion so gar nichts zu merken. Gleich in der zweiten Minute hatten die Gäste aus Niedersachsen die erste richtig gute Torszene - in Person von Bebou. Der Togolese marschierte mit dem Ball in den Berliner Strafraum, Plattenhardt konnte ihn nicht abfangen, doch Keeper Jarstein war zur Stelle und wehrte mit dem Fuß ab. Auch die Gastgeber spielten in den folgenden Minuten mutig nach vorne. Sehr auffällig dabei: Mitchell Weiser. Der legte zunächst von links für Valentino Lazaro auf (5.), der aber nur das Außennetz traf. Zwei Minuten später machte es der 23-jährige Rechtsfuß selbst - und zwar mit links. Tschauner konnte den wuchtigen Distanzversuch aus knapp 16 Metern gerade so über die Latte lenken.

Von der ersten Minute an hochkonzentriert

Beide Teams wirkten von der ersten Minute hoch konzentriert und vor allen Dingen motiviert. Die Gastgeber waren sofort darauf aus, die Kontrolle über das Spielgeschehen zu übernehmen. Verstecken im eigenen Stadion? Kalou und Selke hatten weitere Chancen, die 29.231 Zuschauer konnten mit der Anfangsphase zufrieden sein. Die Herthaner blieben dran und belohnten sich dann in der 18. Spielminute mit einem wunderschönen Treffer. Am Anfang der Kette stand Valentino Lazaro, der aus dem Mittelkreis einen traumhaften Diagonalball auf den rechts gestarteten Peter Pekarik spielte, der die Kugel direkt und volley weiter in den Strafraum brachte, wo Kalou das Spielgerät gekonnt einnickte. Der Jubel des Ivorers war zu Beginn noch etwas verhalten, roch es doch stark nach Abseits. Aber das Tor zählte - und es war verdient.

Hertha erhöht kurz vor der Pause

Auch nach der Führung nahm Hertha nicht den Fuß vom Gaspedal und erspielte sich beispielsweise durch Lazaro (25.) weitere Möglichkeiten. Das Spiel blieb weiterhin hoch intensiv. Auch die Niedersachsen hatten ihreTorchancen. Nach einer Ecke kam Füllkurg frei zum Kopfball, doch Keeper Jarstein kratzte den Ball mit einem Hechtsprung von der Linie - erneut eine Wahnsinnstat des Norwegers. Die Gäste kamen jetzt besser in die Partie, brachten aber nichts Zählbares auf die Anzeigetafel. Dafür aber dann die Berliner. Nach einem Freistoß von Lazaro stellten sich die 96er Harnik, Sorg und Füllkrug im eigenen Strafraum stümperhaft an und bekamen den Ball nicht geklärt. Kalou sagte artig Dankeschön und knallte den freiliegenden Ball aus drei Metern unter die Latte (45.+1). Für Kalou ist und bleibt Hannover der Lieblingsgegner. Der 32-Jährige traf bislang in all seinen Spielen gegen die Niedersachsen. Mit dem verdienten 2:0 ging es dann in die Pause einer interessanten und absolut sehenswerten Partie.

Für Passivität wird man bestraft

Bei Hertha kam zur zweiten Halbzeit dann Leckie für Weiser. Die Berliner zogen sich schon zu Beginn des zweiten Durchgangs weiter zurück und überließen Hannover die Spielkontrolle. In der ersten Viertelstunde geriet der Spielfluss durch viele Fouls und Unterbrechungen ins Stocken, aus dem Spiel schien ein wenig die Luft raus zu sein. Doch das sollte sich schnell wieder ändern. In der 65. Minute gelang Ilhas Bebou der Anschluss für 96. Nach einer Flanke von Fossum köpfte Harnik das Leder auf das Tor, Jarstein war wieder zu Stelle, konnte aber Bebou nicht am Nachschuss hindern. Nur noch 2:1 und noch über 20 Minunten auf der Uhr. Die Berliner wurden mit dem Anschlusstreffer für eine passive zweite Halbzeit bestraft. Da Kalou in der 70. Minute nach einer Selke-Chance die Vorentscheidung vergab, blieb es auch in der Schlussphase spannend. Die Hertha-Defensive geriet immer mehr unter Beschuss - und damit ins Schwimmen. Zehn Minuten vor dem Schlusspfiff die Riesenmöglichkeit für die Gäste zum Ausgleich, doch sowohl Fossum als auch Bebou und Sarenren-Baze scheiterten.

Zum Schluss mit 5-4-1 das Spiel gerettet

Im Anschluss stellte Hertha-Coach Dardai auf ein 5-4-1-System um, brachte Langkamp für Maier und sendete das Signal: Ergebnis halten. Nur zwei Minuten später war sein Plan dahin - im positivsten aller Sinne. Der eingewechselte Jordan Torunarigha erzielte nach einer Plattenhardt-Ecke per Kopf das 3:1 - die Entscheidung in der 83. Minute. Die Hannoveraner versuchten nochmal alles, kamen aber nicht mehr gefährlich vors Tor. Dank effektiver Chancenverwertung und Keeper Rune Jarstein gewann Hertha letztendlich verdient gegen 96 und rückt mit 21 Punkten auf den elften Tabellenplatz vor. Sendung: Inforadio, 13.12.2017, 22.40 Uhr