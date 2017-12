Verfolgerduell in der zweiten Liga

Eigentlich sah es am Freitagabend gut aus für den FC Union: Per Elfmeter waren die Eisernen gegen den Tabellen-Nachbarn FC Ingolstadt Führung gegangen, doch 30 Minuten reichten den Schanzern, um das Spiel wieder zu drehen.

Die Ausgangssituation war klar: Aus den letzten vier Spielen konnte der FC Union Berlin in der zweiten Fußball-Bundesliga nur einen einzigen Punkt holen. Der letzte Sieg, damals zuhause gegen St. Pauli, datiert von Anfang November. Vor diesem Hintergrund wollte das Team mit seinem alten, neuen Trainer André Hofschneider am Freitagabend gegen den FC Ingolstadt unbedingt gewinnen - zumal auch der Bundesliga-Absteiger um den Anschluss an die Tabellenspitze kämpft. Doch statt drei Punkte verbuchen zu können, standen die Unioner am Ende mit leeren Händen da.

Dabei hatten die Berliner gerade in der ersten Halbzeit viele gute Szenen, und die rund 20.000 Zuschauer sahen ein unterhaltsames Spiel mit zahlreichen Torszenen - Zählbares allerdings sprang dabei nicht heraus, so dass es mit 0:0 in die Pause ging.

In der 59. Minute dann wurde das Drängen des FC Union belohnt. Hedlund hatte den Ball im Strafraum auf der rechten Seite in den Lauf von Hartel gespielt, doch obwohl dieser keine Chance mehr hatte, an den Ball zu kommen, ging Morales dazwischen und brachte Hartel zu Fall. Den fälligen Elfmeter verwandelte Skrzybski zum 1:0.