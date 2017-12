Berlin Volleys brauchen Sieg in Bühl

Für den deutschen Volleyball-Meister Berlin Volleys ist im letzten Spiel des Jahres bei den Bisons Bühl ein Sieg Pflicht. Schon fünf Punkte beträgt der Rückstand des Tabellenvierten aus der Hauptstadt zum Bundesliga-Spitzenreiter VfB Friedrichshafen. "Wir dürfen den Abstand zu den anderen Mannschaften nicht zu groß werden lassen", sagte Manager Kaweh Niroomand vor der Partie am Mittwoch (20 Uhr).



"Wir müssen dort an die Leistung anknüpfen, die wir gegen Kasan gezeigt haben, dann gewinnen wir auch", meinte Volleys-Angreifer Paul Carroll. In der Champions League hatten die Berliner vorige Woche beim Weltklasseteam von Zenit Kasan nach starker Vorstellung 1:3 verloren.