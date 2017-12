Mit einem Cowboy-Hut und der goldenen Medaille um den Hals hüpfte sie auf dem Podium vor Freude. Damit ist ihr der Startplatz bei den Winterspielen im Februar in Pyeongchang/Südkorea, wo der Massenstart erstmals ausgetragen wird, kaum mehr zu nehmen. Pechstein lauerte auf dem schnellen Eis im Olympic Oval auf ihre Chance, den jüngeren Konkurrentinnen über die 16 Runden davonzuziehen. In einer Dreier-Gruppe setzte sie sich ab und lief als Älteste im Feld am Ende allen davon.



Das harte Sommer-Training zahlt sich nun aus. Pechstein trainiert in einer Männergruppe und holt sich damit die Wettkampfhärte - die jüngeren Athleten können da oft nur staunen. Bis zu ihrem nächsten Rennen am Wochenende muss sie nun gut regenerieren. Viel Physiotherapie und Radfahren sind angesagt. "Der Körper ist schon älter", sagte sie. Schon vor zwei Wochen hatte sie als älteste Weltcupsiegerin der Eisschnelllauf-Geschichte über 5.000 Meter in Norwegen triumphiert. In Kanada wurde sie nun Fünfte über 3.000 Meter und Zweite in der Teamverfolgung.