Martin Schindler mag ein Neuling bei der Darts-WM sein, chancenlos aber ist er nicht: In London trifft der 21-jährige Strausberger am Mittwochabend in der ersten Runde auf den Zehnten der Setzliste. Und hat sein Turnier unabhängig vom Ausgang bereits geplant.

Immer wenn Martin Schindler die Darts-Bühne betritt, spielt für ihn eine Cover-Version der Pink-Floyd-Hymne "Another Brick in the Wall". Sein Spitzname "The Wall" ist Programm und hat in der Szene einen guten Klang. Schindler ist erst 21 Jahre alt. Aber mit den Größen seines Sports kann er sich längst messen lassen. An der Wand.

Für den Brandenburger, der bei den Berliner Vikings in Neukölln die Pfeile wirft, ist es der erste Auftritt auf der größtmöglichen Bühne des vermeintlichen Kneipensports, der sich in den letzten Jahren eine beachtliche Anhängerschaft aufgebaut hat. Jährlich pilgern hunderte Deutsche rund um Weihnachten auf die Insel, um die Stimmung im Londoner Alexandra Palace, bei Fans kurz nur liebevoll Ally Pally genannt, aufzusaugen. Auffällig viele aktuellen und ehemalige Profi-Fußballer zählen zu den größten Fans. Ob Steffen Freund, Torsten Mattuschka oder Julian Schieber - sie alle wurden schon bei der Darts-WM gesichtet.