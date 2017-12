Die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2018 in Russland auf Mexiko, Schweden und Südkorea. Das ergab die Auslosung am Freitag im Kremlpalast in Moskau.

Zum Auftakt geht es für den Titelverteidiger am 17. Juni gegen Mexiko im Moskauer Luschniki-Stadion. Am 23. Juni ist Schweden in Sotschi der nächste Kontrahent, bevor am 27. Juni in Kasan gegen Südkorea die Vorrunde abgeschlossen wird. Linksverteidiger Marvin Plattenhardt von Hertha BSC macht sich berechtigte Hoffnungen, im Kader für das am 14. Juni 2018 startende Turnier zu stehen.

Im Achtelfinale könnte das Team von Bundestrainer Joachim Löw auf Brasilien treffen, das in die Gruppe E gelost wurde. Ein Duell gegen Spanien ist frühestens im Halbfinale möglich.