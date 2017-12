rbb Video: rbb UM6 l 2.12.2017 l Birgit Hoffmann | Bild: rbb

Champions League-Finale in Berlin - Die Königsklasse des Drohnensports

02.12.17 | 20:26 Uhr

Die Champions League ist an diesem Wochenende zu Gast in Berlin - und zwar im Drohnensport. Mit bis zu 140 km/h rasen die Flugmodelle durch einen Parcours. Dabei geht es um Summen, von denen die meisten etablierten Sportarten nur träumen können. Von Birgit Hoffmann



Sie sind das perfekte Spielzeug für große Jungs: Drohnen. Während sie früher noch für Spionagezwecke oder zum Schießen von Fotos aus der Luft benutzt wurden, sind sie mittlerweile auch in der Sportwelt angekommen - und das sogar in der Königsklasse. In der Champions League der Drohnen fliegen Profis um die Wette. Der Wettbewerb hat bereits Rennen auf der Champs-Élysées in Paris und in einer Salzmine in Rumänien abgehalten. An diesem Wochenende treffen sich die Piloten zum Finale in Berlin.

Backstage wird gebastelt

Im Backstagebereich laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren: Da wird gebastelt und gelötet, was das Zeug hält. Pilot Markus Strohpiep erklärt, was man über Drohnen wissen muss. "Drohnen sind grundsätzlich gleich aufgebaut. Sie haben vier Arme, an denen sich die vier Motoren mit den Propellern befinden. Dann gibt es noch zwei Kameras. Die Kleine übertragt das Live-Bild an die Brillen, die wir aufhaben. Die große Kamera ist eine GoPro und zeichnet die spektakulären Bilder in bester Qualität auf."



100.000 Euro Preisgeld im Flug

Im Wettkampf sitzen die Piloten nebeneinander auf Stühlen und setzen eine Brille auf - in den Händen halten sie die Fernbedienung. Damit steuern sie das Fluggerät, welches strenge Anforderungen erfüllen und mindestens 700 Gramm wiegen muss.

Bei den rasanten Flugmanövern kommt längst nicht jeder ins Ziel. Die meisten chrashen irgendwo auf dem Kurs - oder müssen anschließend von ihren Besitzern aus den Schutznetzen gepflückt werden. Und auch die Piloten, die es ins Ziel schaffen, können den Flug nicht immer genießen. "Es ist eine starke Beanspruchung, wenn man da sitzt. Nach dem Rennen fällt dann eine riesige Last ab", erklärt Drohnen-Pilot Strohpiep.



Die Champions League für Drohnen ist mittlerweile eine ziemlich große Sache - insgesamt 100.000 Euro Preisgeld werden in Berlin ausgeschüttet. Auch am Sonntag wird beim Champions League Finale noch geflogen - in der Station Berlin am Gleisdreieck.