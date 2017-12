Eisbären siegen 3:1 in Iserlohn

Es begann schlecht für die Eisbären Berlin bei ihrem Auswärtsauftritt in Iserlohn. Lange sah es für den Tabellenführer der Deutschen Eishockeyliga nach einer Niederlage aus. Doch drei verrückte Minuten und ein emotionales Comeback sollten die Wende bringen.

Die Eisbären reisten zwar als Ligaprimus zu den Iserlohn Roosters, doch der Tabellenfünfte war wiederum vor der Partie die Mannschaft der Stunde in der DEL. Kein Team hatte in den letzten Spielen mehr Punkte gesammelt als der Gastgaber. Die Begegnung begann temperamentvoll, mit Chancen auf beiden Seiten.

Es war ein temporeiches, unvorhersehbares und phasenweise verrücktes Spiel zwischen den Iserlohn Roosters und den Eisbären Berlin. Durch den 3:1-Sieg bleiben die Berliner an der Tabellenspitze der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) und bauen die Führung sogar aus.

In der zweiten Minute tauchte Eisbären-Stürmer Daniel Fischbuch alleine vor dem gegnerischen Keeper auf, scheiterte aber knapp. Nach vier Minuten dann die Roosters: Nach einem flachen Schuss von Iserlohns Down, rutschte Eisbären-Goalie Marvin Cüpper der Puck unglücklich durch und es stand 1:0 für die Gastgeber.

In den folgenden Minuten wurden die Eisbären offensiver und erspielten sich Möglichkeiten - gleiches galt aber für den Gastgeber. Auch bedingt durch Zeitstrafen auf beiden Seiten ergaben sich immer wieder Räume. Im ersten Drittel sollten jedoch keine Tore mehr fallen. So ging es mit der 1:0-Führung für Iserlohn in den zweiten Abschnitt.