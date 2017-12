Die Eisbären Berlin gingen als Tabellenführer in die Partie gegen die Krefelder Pinguine. Die Gäste kamen als Tabellenzwölfter als klarer Außenseiter in die Arena am Ostbahnhof. Zu Beginn mussten sich beide Teams erst einmal in die Partie hineintasten.Torchancen auf beiden Seiten waren nur in Ansätzen vorhanden. Zwar lief die Partie verhältnismäßig flüssig und ohne großartige Unterbrechungen durch, doch die letzte Überzeugung und Durchsetzungskraft fehlte auf beiden Seiten im ersten Drittel. Die Berliner hatten durch Olver (5.), Petersen (8.) und Ziegler (11.) die vielversprechendsten Torannäherungen. In der Defensive stand der Tabellenführer weitestgehend sicher, wenn die Krefelder dann doch einmal durchbrechen konnten, war Goalie Cüpper zur Stelle. Das Spiel nahm in der Folge dann ein bisschen mehr Fahrt auf, doch ein Highlight-Feuerwerk war es zumindest im ersten Drittel zu keinem Zeitpunkt. Die logische Konsequenz: Es ging torlos in die erste Drittel-Pause.