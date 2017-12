Die Eisbären Berlin haben in der Eishockey-Bundesliga (DEL) zum vierten Mal in Folge gewonnen und damit die Tabellenführung behauptet. Das Team von Trainer Uwe Krupp besiegte am Sonntag Ingostaldt mit 2:1, musste in einer gut gefüllten Arena am Ostbahnhof allerdings in die Verlängerung gehen (0:0, 0:0, 1:1, 1:0).

Rund 12.500 Zuschauer sahen zunächst zwei torlose Drittel - eine Seltenheit im Eishockey. Pech hatte dann, wer die 45. Minute verpasste, denn da wurde es turbulent: Erst traf der Ingolstädter Friesen zur Führung für die Gäste (44 Minuten und 12 Sekunden), nur 29 Sekunden später traf Aubry für die Eisbären zum 1:1.

Dabei blieb es dann bis zum Ende der regulären Spielzeit. Erst in der Overtime konnten die Eisbären durch Micki DuPont den Siegtreffer erzielen (62. Minute) und damit den 17. Sieg in dieser Saison einfahren - zum ersten Mal in der Verlängerung.