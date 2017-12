Nach der 2:0-Führung ging die Konzentration flöten: Die Eisbären haben daheim gegen die Düsseldorfer EG verloren, obwohl der Sieg so nahe war. Nach der Partie wurde eine echte Berliner Legende verabschiedet.

Die Eisbären haben ihr letztes Spiel vor dem Jahreswechsel verloren. Gegen die Düsseldorfer EG unterlagen die Berliner vor 14.200 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof nach 2:0-Führung am Samstag noch 2:3 (2:0, 0:1, 0:2).

Die Eisbären starteten druckvoll, mussten aber bis zur 14. Minute warten, ehe Marcel Noebels mit seinem zehnten Saisontor den Düsseldorfer Schlussmann Dan Bakala zum ersten Mal überwinden konnte. Seinen ersten Treffer in dieser Saison erzielte Sven Ziegler, der 61 Sekunden vor der ersten Pause auf 2:0 für den Gastgeber erhöhte (19.).