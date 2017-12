Nach zwei Pleiten auf eigenem Eis in Serie konnten die Eisbären am zweiten Weihnachtstag einen überzeugenden Heimsieg feiern. Gegen den Tabellenachten Fischtown Pinguins Bremerhaven gewannen die Berliner am Dienstag mit 4:1 (3:0, 0:0, 1:1) und festigten damit ihren Platz in der Spitzengruppe der Deutschen Eishockey Liga (DEL).

"Es war wichtig, dass wir nach der kurzen Weihnachtspause so gut ins Spiel starten konnten", sagte Torschütze Marcel Noebels bei telekomspport.de zum Blitzstart der Eisbären. Denn die Berliner legten vor den 14.200 Zuschauern in der ausverkauften Arena furiose Auftaktminuten aufs Eis. Noebels (4. Minute), André Rankel (5.) und Jamie MacQueen (8.) beendeten mit ihren Toren den recht kurzen Arbeitstag von Bremerhavens Torwart Jaroslav Hübl. Für den entnervten Schlussmann kam Ex-Eisbär Tomas Pöpperle ins Tor.