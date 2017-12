Tasmania Berlin will schlechteste Mannschaft aller Zeiten bleiben

In der Hinrunde der Bundesligasaison 1965/66 kam Tasmania Berlin nur auf vier Punkte. In der aktuellen Spielzeit hat der 1.FC Köln drei Punkte auf dem Zettel. Bei einer Niederlage am Wochenende gegen Wolfsburg wäre der Hinrundenrekord geknackt, zum Unmut von Tasmania. Von Max Zobel