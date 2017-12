Bald brauchen die Gegner in der Regionalliga Nordost ein Fernglas, um Energie Cottbus an der Tabellenspitze zu erkennen. 14 Punkte Vorsprung haben die Lausitzer schon auf den Zweiten. Ist Cottbus auf dem Weg zur Meisterschaft noch aufzuhalten? Von Andreas Friebel

Es war ein Halbjahr voller Superlative für den FC Energie. Seit der Gründung der neuen Regionalliga 2012 hat nur der RB Leipzig geschafft, ähnlich erfolgreich unterwegs zu sein. Zusammen mit dem BFC Dynamo stellt Cottbus den besten Sturm (47 Tore), hat die beste Abwehr der Liga (5 Gegentore) und noch keine Niederlage kassiert. 16 von 18 Partien wurden gewonnen. Keine Mannschaft in den ersten vier Ligen kann kurz vor der Winterpause derartige Werte aufweisen. Die Meisterschaft in der Regionalliga ist Energie kaum noch zu nehmen.

Auf dem Weg dahin kann sich Cottbus nur noch selbst ein Bein stellen. Der Kader ist bärenstark besetzt, die Mannschaft eingespielt. Die Trainingsbedingungen sind in Cottbus besser, als im gesamten Rest der Liga. Und auch der Trainerstab um Claus-Dieter Wollitz macht eine sehr gute Arbeit. All das ergibt die sensationelle Serie von 18 Spielen in Folge ohne Niederlage.

Der FC Energie hat auch sein letztes Heimspiel des Jahres gewonnen. Nach dem Sieg geht der Tabellenführer der Regionalliga mit einem großen Vorsprung in die Winterpause - und der Trainer Claus-Dieter Wollitz muss ein Versprechen an seine Mannschaft einlösen.

Und doch wird Cottbus zum Trainingsstart noch ein paar neue Gesichter präsentieren. Mit Blick auf die Relegationsspiele Ende Mai soll gerade die Offensive verstärkt werden. Denn das der komplette Sturm ausfällt, wie in den vergangenen Wochen, könnte in der wichtigsten Phase der Saison gefährlich sein. Der erste der kommen wird, ist der Ex-Bundesligaspieler Kevin Scheidhauer (Wolfsburg). Der 25-Jährige wird noch in dieser Woche seinen Vertrag bei Energie unterschreiben.

"Wir brauchen aber noch mehr Tiefe im Kader", fordert Wollitz, der gern noch zwei, drei weitere Spieler in seiner Mannschaft hätte. Denn die Erfolge dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Kader personell sehr knapp besetzt ist. So spielten die Cottbuser fast zwei Monate ohne erfahrenen Stürmer. Benjamin Förster war im August ausgefallen. Wenig später kam noch Streli Mamba dazu. Mamba trifft zwar inzwischen wieder. Förster wird aber erst im Januar zurück erwartet.

Ihre Abwesenheit nutzte Nachwuchsspieler Gabriel Boakye. Der 20-Jährige erzielte vier Tore. Doch sollte es vor den Relegationsspielen eine ähnliche Ausfallserie geben, ist die Gefahr des Scheiterns sehr groß. Auch deshalb soll personell noch mal nachgelegt werden, denn Cottbus will raus aus der Regionalliga. Auch wenn in der nächsten Saison der Meister aus dem Nordosten direkt aufsteigen darf, weiß niemand, ob Energie noch einmal so eine Serie erreicht. "Das, was die Jungs derzeit machen, ist außergewöhnlich. Und ich bin sehr dankbar, dass ich sie dabei begleiten darf", sagt Claus Dieter Wollitz.

Jetzt haben seine Spieler aber erst einmal frei. Am 6. Januar beginnt die Vorbereitung auf Teil zwei der Regionalliga. Mal sehen, ob die Dominanz von Cottbus dann weiter anhält? Es spricht viel dafür.

