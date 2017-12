Energie bleibt weiter unbesiegt in der Regionalliga: Die Cottbuser Herbstmeister haben auch gegen den FC Oberlausitz aus Neugersdorf gewonnen - es ist der 16. Sieg in Folge.

Herbstmeister ist zwar ein Titel, für den noch keiner eine Trophäe bekommen hat - aber was der FC Energie Cottbus in dieser Hinrunde der Regionalliga Nordost vorführt, hätte durchaus einen Pokal verdient: Auch der FC Oberlausitz hatte am Sonntag nichts gegen die Cottbuser zu melden. Das Team von Trainer Pele Wollitz bezwang die Neugersdorfer mit 2:0, es war der 16. Sieg hintereinander.