Frauenfußball-Bundesligist Turbine Potsdam konnte am Sonntagnachmittag einen wichtigen Sieg einfahren. Gegen Tabellennachbarn 1899 Hoffenheim (6. Platz) gewannen die Potsdamerinnen (5.) verdient mit 2:0 und halten damit den Anschluss an die oberen Tabellenplätze.

Vor 1.218 Zuschauern im Karl-Liebknecht-Stadion in Potsdam war Turbine in der ersten Hälfte klar überlegen und kam durch Svenja Huth, Sarah Zadrazil und Amanda Ilestedt zu guten Chancen. Die Führung erzielte dann Rahel Kiwic in der 30. Minute, nach einem Torwartfehler - Torhüterhin Friederike Abt konnte eine Flanke von Huth nicht festhalten.