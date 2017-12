Füchse-Manager Bob Hanning beginnt am Montag seinen Vortrag gegenüber den Journalisten mit einem Zitat. "Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten", sagt der 49-Jährige, der die Vergangenheit seines Klubs natürlich in- und auswendig kennt. Er weiß, in der Gegenwart steht das Handballteam der Füchse Berlin auf dem zweiten Tabellenplatz in der Bundesliga - auch dank der vielen Tore von Petar Nenadic. Doch ausgerechnet der kann die Zukunft bald nicht mehr mitgestalten. Denn Nenadic verlässt die Berliner im Winter und macht sich auf in Richtung Veszprem.

Hanning hat zur jährlichen Pressekonferenz geladen, in der die aktuelle und künftige Situation des Kaders besprochen werden soll. "Es ist kein Geheimnis, wenn ich sage, dass ich Petar gerne bis zum Ende der Saison behalten hätte", sagt Hanning. "Er ist schon vor der Saison auf uns zugekommen und hat um seine Vertragsauflösung gebeten. Veszprem hat nie locker gelassen, der Spieler hat nie locker gelassen. Er hat jetzt die Möglichkeit, unfassbar viel Geld zu verdienen und in der Champions League zu spielen." Der Topspieler verlässt also den Fuchsbau - dem Verein bleibt als Trost eine Ablöse von einer halben Million Euro.