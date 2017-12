imago/Contrast Audio: Inforadio | 23.10.2017 | Astrid Kretschmer | Bild: imago/Contrast

Jahresrückblick l Hertha BSC - Überwintern im Mittelfeld

23.12.17 | 17:31 Uhr

Hertha BSC hat eine durchwachsene Hinrunde hinter sich. Nach dem Aus in der 2. Runde des DFB-Pokals drohte die Stimmung sogar zu kippen. Doch mit dem 3:2-Coup bei RB Leipzig wendete die Mannschaft das Blatt. Was noch so geschah - eine Hinrunden-Bilanz.



Der Jubel war groß bei Hertha, als im Mai klar war, dass die Blau-Weißen erstmals nach acht Jahren wieder im Europapokal spielen. "Wir gratulieren Europa zu Berlin" verkündete die Werbeabteilung des Vereins - kesser Spruch, Marke Berliner Schnauze. Ein halbes Jahr später ist das Europa League-Abenteuer jedoch eher als peinliche Randnotiz in die Vereinshistorie eingegangen: Das Aus kam in schon in der Gruppenphase, nach schwachen Auftritten gegen eher klangarme Namen wie Östersunds FK (Schweden) und Sorja Luhansk (Ukraine). Was Hertha jedoch in diesem Jahr auszeichnete ist der Umstand, wie realistisch der Verein mit der sportlichen Situation umgegangen ist. "International haben wir auf der einen Seite Lehrgeld bezahlt - ohne Frage. Auf der anderen Seite haben wir aber auch wichtige Erfahrungen gesammelt", resümiert Manager Michael Preetz.

Hertha-Slogan: Wir gratulieren Europa zu Berlin. | Bild: imago/Matthias Koch

"Scheiße, wir sind ausgeschieden"

Den bitteren Abend im DFB-Pokal Ende Oktober - das Aus in der 2. Runde - bilanzierte Manager Preetz kurz und knackig: "Auf gut deutsch: Scheiße, wir sind ausgeschieden gegen Köln - das ist vorbei, da kann man nichts mehr dran ändern." Nach dieser Niederlage drohte die Stimmung bei den Fans und in der Öffentlichkeit zu kippen. Doch Mannschaft, Trainer und Verantwortliche rückten noch mehr zusammen - und befreiten sich aus der misslichen Lage.

Überwintern im Mittelfeld

In den letzten drei Bundesliga-Spielen der Hinrunde gegen besser platzierte Mannschaften wie Augsburg, Hannover und Leipzig holten die Berliner starke sieben Punkte. Ergibt zusammen eine Hinrunden-Bilanz im sicheren Mittelfeld der Tabelle: Sechs Spiele gewonnen, sechs Mal Remis und fünf Spiele verloren. Trainer Pal Dardai überwintert mit seinem Team in der Liga auf dem zehnten Tabellenplatz. "Jetzt haben wir 24 Punkte nach dieser - wie soll ich sagen - von Außen kommenden Krise während der Saison. Es war nicht einfach, das zu überleben", so Dardai. Das frühe Aus in der Europa League hat insofern auch seine guten Seiten: Seit Hertha die Mehrfachbelastung los ist, läuft es auch in der Liga besser.



Davie Selke verhöhnt die Leipziger Zuschauer.

Dass dieser Hertha-Jahrgang zu einigem fähig ist, zeigte zudem der 3:2-Coup bei RB Leipzig zum Jahresabschluss - der emotionale Höhepunkt einer schwierigen Hinrunde. "Es war schön für mich, dass ich die zwei Dinger machen konnte für Hertha - letztes Mal war es noch gegen Hertha", erinnert sich Torschütze Davie Selke, der im Sommer aus Leipzig in die Hauptstadt gewechelt war.

Vier Tore in der Liga und vier im Europapokal erzielte Selke bislang insgesamt. Nur der im goldenen Dezember wiedererstarkte Salomon Kalou ist in der Bundesliga mit sieben Treffern noch gefährlicher. Und mit Matthew Leckie hat ein weiterer Zugang dafür gesorgt, dass Hertha vorne treffsicher ist.



Und wie geht es jetzt weiter? Routinier Fabian Lustenberger ist optimistisch: "Es war ein sehr schöner Jahresabschluss. Daher kann man sehr stolz auf die Mannschaft sein. Egal wer spielt, wir sind da, wir sind fit - wir wollen Spiele gewinnen."

Die chronische Rückrundenschwäche überwinden

Doch bekanntlich spielte Hertha in der Vergangenheit in der Rückrunde oft chronisch schlechter als in der Hinrunde. Wie geht das Team diesmal damit um? "Ich glaube, dass die Vorzeichen nicht schlecht stehen. Lazarro und Selke kommen so langsam in Tritt. Die Voraussetzungen sind ganz gut, dass wir das in 2018 drehen", gibt sich Preetz optimistisch. In der vergangenen Saison war Hertha nie schlechter als Platz sechs. Im Klub ist man realistisch genug, um dies nicht als Maßstab für die aktuelle Saison zu nehmen. Andererseits: Es sind nur vier Punkte bis Dortmund, Leverkusen, Leipzig und Mönchengladbach auf den Plätzen drei bis sechs. Nach unten hat Hertha genug Luft. Realistischerweise wird es aber in diesem Jahr nichts mit der Qualifikation für die Europa League. Immerhin, ein gutes hätte das: In der nächsten Saison könnte Hertha sich dann voll auf die Liga und den Pokal konzentrieren - und würde nicht Gefahr laufen, gegen ukrainische oder schwedische Mittelklasse-Teams zu verlieren.