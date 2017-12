Bild: imago sportfotodienst

Hertha BSC vor dem Spiel gegen Frankfurt - Verlorene Söhne auf Heimatbesuch

01.12.17 | 16:31 Uhr

2005 standen sie gemeinsam für Hertha auf dem Platz: Pal Dardai, Niko Kovac und Kevin-Prince Boateng. Nun empfängt Dardai seine Ex-Kollegen mit deren neuen Arbeitgeber Eintracht Frankfurt. Ein Kaffeekränzchen wird das nicht. Von Dennis Wiese



Ihre Heimat ist der Wedding. Ihre Art ist grundverschieden: Kevin-Prince Boateng und Niko Kovac. Dass der "Prince" eher zur Kategorie extrovertiert gehört, können Berliner jeden Tag sehen. An einer Hauswand an der Ecke Pank- und Badstraße prangt das Gesicht des 30-Jährigen. Neben den Gesichtern seiner Brüder Jerome und George. "Gewachsen auf Beton" steht groß darüber. Bei Hertha wurde Boateng Profi. Er galt als hochtalentiert, aber schludrig im Umgang mit seinen Möglichkeiten. Dazu gehörten Negativschlagzeilen: Mit seinem damaligen Teamkollegen Patrick Ebert trat der Jungprofi mehrere Autospiegel ab. Später, für Portsmouth in der englischen Liga, verletzte Boateng mit einem überharten Foul DFB-Kapitän Michael Ballack. Der verpasste deshalb die WM 2010. "Ich habe viel aus meinen Fehlern gelernt. Ich komme als reiferer Spieler zurück, als komplett anderer Mensch als früher bei Hertha", so Boateng vor dem Heimattrip.



Kovac, der akribische Arbeiter

Auch die Karriere von Niko Kovac begann bei Hertha BSC. In düsteren Zweitligajahren Anfang der 1990er, 1996 ging er. Nach erfolgreichen Jahren bei Bayer Leverkusen, dem Hamburger SV und dem FC Bayern München kam Kovac 2003 zurück und spielte mit Hertha auch im UEFA-Cup. Zu dieser Zeit traf Altprofi Kovac auf den 18-jährigen Kevin-Prince Boateng. Kovac habe ihn geführt. In der Kabine hätten sie nebeneinandergesessen, so Boateng heute. Nun führt Kovac ihn als sein Trainer in Frankfurt erneut. Nach zwei Jahren als Trainer der kroatischen Nationalmannschaft ist die Eintracht Kovac' erster Profiverein, den er als Chefcoach betreut. Im vergangenen Mai stand Kovac mit Frankfurt sogar im DFB-Pokalfinale.



Frankfurt: Weniger Auswärtsniederlagen als die Bayern

Kevin-Prince Boateng hat klare Vorstellungen: Mit seinem auswärtsstarken Team will er auch in Berlin dreifach punkten. Frankfurt verlor erst eins von sieben Auswärtsspielen. "Kompaktheit, Geduld und ein effektives Umschaltspiel" hat Hertha-Trainer Pal Dardai als Stärken der Hessen ausgemacht. Bei der Pressekonferenz am Freitagnachmittag machte der Ungar deutlich, dass er seine Mannschaft mutig ins Spiel schicken wolle. Kein abwartender Sicherheitsfußball, sondern "volles Risiko" von Beginn an. Auf mögliche Konter der Gäste wolle Dardai keine Rücksicht nehmen.

Video imago/Eibner Interview | Pal Dardai - "Wir gehen volles Risiko"

Was die Startelf angeht, wolle Dardai nach dem ersten Auswärtssieg der Saison, dem 2:0 beim 1. FC Köln, am liebsten nichts ändern. Seine Mannschaft käme gerade aus einem Leistungsloch, da brauche man keine Umstellungen. Auch die Doppelspitze mit Davie Selke und dem zuletzt wieder torgefährlichen Kapitän Vedad Ibisevic ist wieder das Modell der Wahl. Einzig in der Innenverteidigung könnte Dardai zum Handeln gezwungen werden: Sebastian Langkamp, in Köln mit Hüftproblemen ausgewechselt, hat nur wenig mit der Mannschaft trainieren können. Niklas Stark fehlte wegen einer Wadenverletzung knapp vier Wochen lang. Beide seien aber eine Option für den freien Platz neben Karim Rekik. Auch Fabian Lustenberger könne in der Innenverteidigung spielen. Gegen Köln kam Jordan Torunarigha für Langkamp in die Partie. Genau wie Rekik ist der Nachwuchsmann Linksfuß. Diese Konstellation würde Dardai gerne vermeiden. Der Gegner könne von zwei linken Füßen profitieren.

Hertha könnte an Frankfurt vorbeiziehen

Für die Blau-Weißen ist ein Ende der kräftezehrenden Mehrfachbelastung in Sicht. Kommenden Donnerstag endet mit dem Heimspiel gegen Östersunds FK das unglückliche Kapitel Europa League, vor dem letzten Gruppenspiel ist Hertha schon sicher ausgeschieden. Auch im DFB-Pokal sind die Berliner nicht mehr vertreten. Der Fokus gilt also dem Kerngeschäft Bundesliga. Mit einem Sieg gegen Frankfurt würde Hertha an den Hessen vorbeiziehen. Ein wertvoller Schritt bei der engen Konstellation im Tabellenmittelfeld. Für Kevin-Prince Boateng und Niko Kovac bleibt die Rückkehr zu den Wurzeln. Beide würden sich auf das Olympiastadion und einige Verwandte freuen. Die könnten zur Not sicher trösten, sollten die Weddinger Jungs bei ihrem Heimatbesuch leer ausgehen. Sendung: rbb UM6 - Das Ländermagazin, 01.12.2017, 18 Uhr