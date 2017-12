Weltmeister zur Weihnachtsfeier in Werder

"Is' denn heut scho' Weihnachten?" Das dürfte sich mancher Anhänger vom FC Bayern-Fanclub aus Werder/Havel gefragt haben. Zur Weihnachtsfeier kam Weltmeister Manuel Neuer. Auf Krücken, aber mit viel Ausdauer. Von Dennis Wiese

Das hatte das Colonial Café in Werder wohl noch nicht erlebt: Ein echter Fußball-Weltmeister war zu Besuch. Der Bayern-Fanclub "Havelmacht 1995 e.V." hatte alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den verletzten Torhüter des Rekordmeisters ins Havelland zu holen – mit Erfolg. Neuer kam und wurde, auch gut 500 Kilometer nordöstlich von München, mit unzähligen Bayern-Schals, -Fahnen und –Trikots begrüßt. Die Fans waren hingerissen: „Ich bin noch total aufgeregt. Ich glaube ich habe auch Fieber.“ „Ein ganz normaler Mensch – ich bin begeistert hoch drei.“

Fragen von Kindern seien ihm am liebsten, so der Weltmeister. Das seien die ehrlichsten. „Wie war das mit dem ersten Spiel als Profi?“ „Wie mit dem allerersten Training?“ Dabei verriet Neuer, dass er eher zufällig Torwart wurde: Mit vier Jahren sei er als einer der Letzten zur Mini-Mannschaft von Schalke 04 gestoßen. Weil damals auf dem Ascheplatz trainiert wurde, wollte keiner ins Tor. Neuer musste als letzter Zugang zwischen die Pfosten und habe seine Sache so schlecht nicht gemacht. Vier Mal wurde der 31-Jährige mittlerweile zum Welttorhüter des Jahres gekürt.