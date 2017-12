1:2 in Bochum

Lange Zeit war es ein reines Kampfspiel, Unions Abwehr wackelte am Sonntag in Bochum bedenklich - in der 87. Minute aber brachten sich die "Eisernen" dann endgültig um einen Auswärtspunkt beim VfL. Durch das 1:2 wächst der Rückstand auf den Dritten aus Nürnberg.