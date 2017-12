imago/Matthias Koch Video: rbb um6 | 01.12.2017 | Stephanie Baczyk | Bild: imago/Matthias Koch

Trotz aktueller Punkteflaute - Union will mit drei Siegen in die Weihnachtsferien

01.12.17 | 19:18 Uhr

Ein Punkt und sieben Gegentore: Der 1. FC Union hat in den jüngsten Ligaspielen gegen Heidenheim und Darmstadt nicht gerade mit defensiver Kontinuität geglänzt. Vor der Partie beim krisengeplagten VfL Bochum wollen die Eisernen den Negativtrend stoppen. Von Stephanie Baczyk



Jens Keller muss erst schmunzeln, dann zuckt er entschuldigend mit den Schultern. "Mir war die Eisfläche zu klein", sagt der Coach des 1. FC Union, angesprochen auf seine sportliche Betätigung während der Weihnachtsfeier des Klubs unter der Woche. "Wenn ich mit meinen Pirouetten und Sprüngen anfange, wäre ich gegen die Bande gekommen. Deshalb bin ich lieber nicht aufs Eis gegangen." Eigentlich schade, denn der Verein hatte sich mit dem Schlittschuhlaufen vor der Haupttribüne des Stadions etwas Besonderes einfallen lassen. Dazu gab es auch weihnachtlich dekorierte Buden bei der alljährlichen Feierei an der Alten Försterei. "War mal was anderes und ich glaube, die Jungs haben auch Spaß gehabt", berichtet Keller, nicht ohne nachzulegen: "Und heute haben wir wieder trainiert." Denn so angenehm die vorweihnachtliche Ablenkung auch gewesen sein mag, so wichtig ist das nächste Spiel der Eisernen beim VfL Bochum. Gerade, wenn man die letzten beiden Partien sieht. Gegen Heidenheim und Darmstadt kassierte man sieben Gegentore und holte dabei einen Punkt.



Reden als eisernes Erfolgsrezept

"Sieben Tore in zwei Spielen sind deutlich zu viel", stellt Coach Keller klar. "Wir sind immer in der Lage, vorne Tore zu machen. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass wir hinten stabiler stehen und konzentrierter in den Aktionen sein müssen." Um diesem Ziel näher zu kommen, haben sie unter der Woche viel geredet in Köpenick. Die Spieler haben mit dem Trainerteam gesprochen - und untereinander. "Wir sind auf die Dinge eingegangen, die nicht so gut gelaufen sind, haben auch viel innerhalb der Mannschaft geredet", berichtet Grischa Prömel. "Wie man besser steht, dass man die Gegentore nicht fängt." Prömel ist aktuell im defensiven Mittelfeld der Eisernen gesetzt, hat jüngst im Heimspiel gegen Darmstadt sein erstes Saisontor erzielt. Er kennt die Zweite Liga gut, hat vor seinem Wechsel nach Berlin beim Karlsruher SC gekickt. Und der 22-Jährige weiß auch, dass die Partie beim kriselnden VfL Bochum kein Zuckerschlecken für ihn und seine Mannschaftskollegen sein wird. "Für Bochum läuft es nicht so, wie sie es sich vorgestellt haben. Die haben Druck", sagt er. "Deswegen ist es immer unangenehm, gegen so einen Gegner zu spielen."



Kroos vor Rückkehr in die Startelf?

Wer am Sonntag den Platz neben Prömel auf der '6' einnehmen wird, das verrät Jens Keller im Vorfeld nicht. Gegen Darmstadt startete überraschend Dennis Daube anstelle von Felix Kroos, der Trainer begründete den Wechsel mit 'fehlender Lockerheit' beim Kapitän. "Mir hat es den Anschein gemacht, dass ihm die Situation ganz gut getan hat, mal einfach ein bisschen freier mit der Sache umzugehen", sagt Keller jetzt. "Er hat diese Woche sehr gut trainiert." Personell muss der 47-Jährige für die Partie in Bochum nur auf die länger verletzten Michael Parensen, Fabian Schönheim und Kenny Prince Redondo verzichten - er selbst wird an der Seitenlinie stehen, obwohl er erkältungstechnisch noch leicht angeknockt ist. "Ich bin auch unter der Woche jeden Tag da gewesen, nur nicht auf dem Trainingsplatz", sagt er. "Bin nur immer nachhause, bevor ich jemanden anstecken konnte." Der Coach hat also Kräfte gesammelt, die Mannschaft auch.



Bochum ist Unions Lieblingsgegner

Die Bilanz spricht für den 1. FC Union: Gegen kein Team der Zweiten Liga musste der VfL Bochum mehr Niederlagen hinnehmen als gegen die Eisernen. Dazu hat der Klub aus dem Ruhrgebiet nur eines der letzten sieben Ligaspiele gewonnen. "Wir hoffen, dass das so bleibt", sagt Jens Keller und lächelt. Mehr noch - er gibt eine klare Marschroute für die verbleibenden drei Partien im Kalenderjahr 2017 aus: "Wir wollen die maximale Ausbeute holen und alle Spiele gewinnen."



