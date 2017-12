Union-Trainer will in Bochum den nächsten Dreier

1. FC Union kickt am Sonntag gegen VfL Bochum

Donnerstag Weihnachtsfeier samt Familie, Freitag wieder Trainingsalltag – bei Union richtet sich der Blick auf Sonntag. Der Viertplatzierte der 2. Liga will Kontakt zur Spitze halten. Motiviert reist die Mannschaft deshalb nach Bochum, zum Tabellenfünfzehnten.

Drei Tage nach der Weihnachtsfeier des 1. FC Union sollen die Feierlichkeiten sportlich fortgesetzt werden. Am Sonntag soll im Auswärtsspiel beim VfL Bochum ab 13.30 Uhr die Mini-Negativserie von zwei Begegnungen ohne Sieg in Folge enden.

Ihrer Favoritenrolle sind sich die Berliner bewusst. Aktuell stehen die Unioner auf Rang vier, die Bochumer sind dagegen nur Viertletzter in der Tabelle. Trotz zweier Trainerwechsel in dieser Spielzeit schwebt der frühere Erstligist in Abstiegsgefahr. "Bochum hat Qualität im Kader. Warum sie diese jedoch nicht auf den Platz kriegen, kann ich nicht beurteilen", erklärte Keller.