Bild: imago sportfotodienst

1:2 in Bochum - Union verschenkt den Punkt kurz vor Schluss

03.12.17 | 15:35 Uhr

Lange Zeit war es ein reines Kampfspiel, Unions Abwehr wackelte am Sonntag in Bochum bedenklich - in der 87. Minute aber brachten sich die "Eisernen" dann endgültig um einen Auswärtspunkt beim VfL. Durch das 1:2 wächst der Rückstand auf den Dritten aus Nürnberg.

Den Sprung auf den Relegationsplatz hat Union Berlin durch das 1:2 in Bochum verpasst. Dabei begann die Partie für die Köpenicker ideal, als Sebastian Polter nach einem langen Ball von Toni Leistner frei vor Bochums Keeper Felix Dornebusch auftauchte und aus spitzem Winkel zur Führung traf. Es war das vierte Spiel in Folge, in dem der VfL Bochum ein Gegentor in den ersten zehn Minuten kassierte. Doch Sicherheit brachte Polters bereits zehnter Saisontreffer nicht ins Spiel der Unioner. Stattdessen präsentierte sich die Mannschaft von Jens Keller in der Abwehr einmal mehr enorm anfällig und setzte damit ihren Trend der vergangenen Spiele fort. Nicht nur Polter zeigte sich deswegen nach dem Spiel zerknirscht. "Wir müssen ganz viele Dinge ganz schnell abstellen", forderte der Torjäger und ergänzte: "Wir müssen unsere Linie 90 Minuten lang durchziehen und nicht nur 45 oder 35 Minuten."

Erster Angriff, Polter (rechts) schob locker ein - und schon führte Union nach nicht einmal fünf Minuten. | Bild: imago sportfotodienst

Kroos auf dem Platz, Skrzybski auf der Bank

Auch der in die Startaufstellung zurückgekehrte Felix Kroos konnte nicht für Stabilität sorgen. Der Kapitän musste in der Vorwoche beim Spiel gegen Darmstadt 98 noch auf der Bank Platz nehmen. Dort fand sich einmal mehr Steven Skrzybski wieder. Das Union-Eigengewächs hat nach wie vor einen schweren Stand bei Keller und sorgte jüngst mit Aussagen zu einem möglichen Abschied in der Winterpause für Aufregung.

Pechvogel Leistner

Es dauerte bis zur 40. Spielminute, ehe der VfL Bochum von Unions nachlässiger Abwehrarbeit profitieren konnte. Einen Schuss von Kevin Stöger fälschte Leistner dermaßen unglücklich ab, dass der Ball unhaltbar für FCU-Keeper Jakob Busk ins Netz trudelte. In der zweiten Hälfte blieb Leistner das Pech treu. Freistehend verfehlte der Abwehrchef mit einem Kopfball das Bochumer Tor und verpasste damit die erneute Führung seines Teams. Verdient wäre ein weiterer Treffer gegen deutliche aktivere und zielstrebigere Gastgeber allerdings nicht gewesen.

Als sich die 13.119 Zuschauer im Bochumer Ruhrstadion bereits mit einem Unentschieden abgefunden hatten, erlöste Lukas Hinterseer den abstiegsgefährdeten VfL. Ein Zuspiel von Wurtz drosch der Österreicher im Fallen zum verdienten und umjubelten Siegtreffer an Busk vorbei ins Tor. Nach dem dritten sieglosen Spiel nacheinander bleibt Union Tabellenvierter. Am kommenden Sonnabend ist die SG Dynamo Dresden zu Gast im Stadion an der Alten Försterei.

Sendung: rbb aktuell, 02.12.2017, 21:45 Uhr