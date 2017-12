Nenadic war am vergangenen Sonntag in der Partie gegen die MT Melsungen (32:29) wegen eines Foulspiels an Michael Müller in der 48. Minute des Feldes verwiesen worden. Anschließend hatte der Serbe seinen Gegenspieler beleidigt. Der Schiedsrichter hörte die Beleidigungen und kündigte per Blauer Karte an, einen Bericht über den Vorfall zu verfassen. Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning will nicht gegen die Bestrafung seines Torjägers vorgehen: "Wir erkennen das Urteil an. Natürlich ist das sehr ärgerlich für uns, aber an dieser Entscheidung gibt es nichts zu diskutieren."

Im Januar wechselt Nenadic zum ungarischen Topklub Veszprem und steht den Füchsen damit nur noch in den Spielen gegen Erlangen und Magdeburg zur Verfügung.