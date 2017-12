Hertha BSC kommt in Augsburg bei winterlichen Temperaturen zu einem glücklichen 1:1. Vor allem in der ersten Halbzeit hatten die Berliner große Probleme mit dem Gastgeber - am Ende war es die Chancenverwertung, die Hertha rettete.

Salomon Kalou hat Hertha BSC mit seinem Tor zum 1:1 in der letzten Minute der Nachspielzeit (90. +2) einen Punkt in Augsburg gerettet. Gegen einen starken FC Augsburg konnten die Berliner dabei von Glück reden, dass das Spiel zu diesem Zeitpunkt nicht längst schon entschieden war. Caiuby hatte die Augsburger nach einem Fehler von Hertha-Torwart Rune Jarstein in Führung gebracht (74. Minute).

Vor allem in der ersten Halbzeit waren die Augsburger die deutlich bessere Mannschaft, gleich mehrmals hätten die Hausherren in Führung gehen können, am knappsten scheiterte Marcel Heller, sein Schuss ging an die Latte des Berliner Tores (33. Minute). Negativer Höhepunkt war ein hartes Foul des Augsburger Torschütze Caiuby gegen Mitchel Weiser - die Gelbe Karte war hier das Mindeste und Glück für den Augsburger.

Auch nach der Pause spielten zunächst nur die Augsburger - teilweise hatten sie 75 Prozent Ballbesitz nach dem Wiederanpfiff. Klare Torchancen konnte sich allerdings zunächst kein Team mehr erspielen - bis zur Führung von Caiuby. Als Hertha schon geschlagen schien, kam der eingewechselte Kalou und traf zum rettenden Ausgleich.

