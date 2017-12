Hertha BSC beendet mit einem guten Spiel und einem 1:1 (0:0) gegen Östersunds FK aus Schweden das Abenteuer Europa League. Während die Gäste bereits für die Zwischenrunde qualifiziert waren und im Fernduell gegen Bilbao sogar noch um den Gruppensieg spielten, stand für Hertha das Ausscheiden aus dem Wettbewerb bereits seit der 2:3-Niederlage in Bilbao am vergangenen Spieltag fest.

So nutzte Trainer Pal Dardai die Partie für zahlreiche personelle Umstellungen. Im Vergleich zum vergangenen Wochenende (1:2-Heimniederlage gegen Eintracht Frankfurt) blieb lediglich Maximilian Mittelstädt in der Startelf. Jonathan Klinsmann durfte im Tor sein erstes Pflichtspiel als Profi bestreiten und bot eine bemerkenswerte Leistung. Am Gegentor war der 20-Jährige schuldlos, er strahlte Ruhe aus und hielt in der Schlussphase sogar einen Strafstoß von Tom Pettersson.

Peter Pekarik trug in Abwesenheit des Kapitäns Vedad Ibisevic (wurde geschont) die Spielführerbinde und erzielte passend zu dieser Rolle den 1:1- Endstand (61.). Auch Trainersohn Palko Dardai sorgte für Aufsehen: Bei seinem Startelfdebüt war der 18-Jährige im ersten Abschnitt der auffälligste Mann und gleich mehrfach gefährlich. Pech hatte Dardai Junior bei einem Lattenkracher (18.).