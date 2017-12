Hertha BSC hat in der Fußball-Bundesliga die zweite Heimniederlage nacheinander kassiert. Die Berliner verloren am Sonntag mit 1:2 gegen Eintracht Frankfurt.

Davie Selke traf nach traumhafter Vorlage von Mathew Leckie zum verdienten 1:0. Doch so stark wie die Hertha begann, ließ sie auch nach. Plötzlich spielte der Gastgeber defensiv, ließ sich weit zurück drängen und versuchte, mit langen Bällen zu kontern. Die Konsequenz: Marius Wolf traf für Frankfurt in der 26. Minute nach einer Willems-Ecke zum Ausgleich.

Dabei begannen die Hausherren bärenstark. Schon nach knapp 50 Sekunden hatte Vedad Ibisevic, am letzten Wochenende noch Doppeltorschütze beim Auswärtssieg in Köln, das 1:0 auf dem Fuß. Doch Eintracht-Keeper Lukas Hradecky ließ sich von Herthas Kapitän nicht überlisten. In der 15. Minute war Hradecky dann aber doch geschlagen.

In der Folge entwickelte sich ein intensives Spiel mit zahlreichen Zweikämpfen. Spielerische Highlights blieben allerdings Mangelware, bis Eintrachts Barkok aus spitzem Winkel an Rune Jarstein scheiterte (57.). Kurz darauf hätte Karim Rekik per Kopf für Herthas erneute Führung sorgen können, doch Rebic klärte kurz vor der Linie.

Danach wurde Hertha wieder aktiver, an die spielerische Kurzpass-Kultur der ersten Hälfte konnten die Berliner aber nur noch einmal anknüpfen: Die schönste Kombination der Schlussphase endete kurz vor Abpfiff an der Latte des Frankfurter Tores (87. Minute). Lustenberger hatte sich mit zwei Doppelpässen - Leckie und Selke dienten als Wände - in Position gebracht.

Nach der Niederlage bleibt Hertha in der rutscht Hertha auf Platz 12 ab, weil Wolfsburg am Abend Gladbach mit 3:0 besiegte und hat mit 17 Punkten nun exakt den gleichen Abstand zu Platz 6 (Europa League Qualifikation) und Platz 16 (Abstiegs-Relegation) - jwewils fünf Punkte. Die Spiele bis zur Winterpause in Augsburg, gegen Hannover und bei RB Leipzig sind also durchaus richtungsweisend.