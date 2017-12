Jonathan Klinsmann wird im letzten Gruppenspiel der Europa League gegen Östersunds FK sein Profidebüt geben. Das kündigte Trainer Pal Dardai am Mittwoch an. Thomas Kraft, der eigentlich im Europacup für Hertha BSC das Tor hütet, fällt wegen einer Grippe aus. Die Berliner Nummer eins, Rune Jarstein, soll sich auf die Bundesliga konzentrieren.

Für Hertha BSC hat die Partie sportlich keine Relevanz mehr. Mit nur vier Punkten haben die Berliner als Letzter der Gruppe J das Weiterkommen bereits verspielt. Dennoch nehmen alle das Spiel ernst. "Wir vertreten Deutschland und die Bundesliga, wir vertreten Hertha BSC und unsere Fans. Wir wollen uns mit Anstand verabschieden", sagte Co-Trainer Rainer Widmayer.

In der Bundesliga muss Hertha am Sonntag in Augsburg antreten. Die Partie beginnt um 18 Uhr.