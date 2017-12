Hertha in Leipzig am letzten Spieltag der Hinrunde

In der Vorsaison war Hertha gegen die starken Leipziger noch ohne Chance. Am Sonntag wird es im erneuten Duell darauf ankommen, wer noch einmal Kräfte mobilisieren kann. Hertha-Trainer Dardai setzt dabei auf die Strategie seines Vorgängers. Von Astrid Kretschmer

Vor dem letzten Spiel des Jahres setzt Hertha-Trainer Pal Dardai auf eine ungewöhnliche Vorbereitung. "Ich habe heute besonders hart trainieren lassen, damit die Spannung bleibt", berichtet der Ungar von der vorletzten Übungseinheit vor der Partie am Sonntag bei RB Leipzig. Bloß kein Spannungsabfall - bloß keine Weihnachts-Urlaubsstimmung aufkommen lassen.

Statt seine mental und körperlich ausgelaugten Profis zu schonen, habe er auf die Methode seines Ex-Trainers Jürgen Röber gesetzt.

Der hatte einst mit einem wenig frischen Team in einer Endphase Erfolg mit extra hartem Training gehabt. "Es ist menschlich, dass meine Spieler unbewusst schon in den Weihnachtsferien sind. Da kann ich nicht böse sein. Die machen schon ihre Vorplanung. 'Wo gehe ich hin? Was mache ich?', erklärt Trainer Dardai.

"Aber durch das intensive Training bleiben sie konzentriert", hofft Dardai , "entweder Top oder Flop. Die Spieler haben das runtergeschluckt und gut gearbeitet, die wollen auch noch was, nämlich Punkte."