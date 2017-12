In Berlin ist er aufgewachsen, von 2004 bis 2007 spielte Ashkan Dejagah für Hertha BSC in der Bundesliga. Danach wurde er mit dem VfL Wolfsburg 2009 deutscher Meister. Nach Stationen in England un Katar stand der 31-Jährige dort bis vergangenen Sommer erneut unter Vertrag. Der wurde jedoch nach einer Verletzungspause nicht verlängert. Nun hält sich Dejagah in seiner Berliner Heimat fit und hofft, bald wieder einen neuen Profi-Verein zu finden.

rbb|24: Herr Dejagah, mit welchem Gefühl haben Sie die Gruppenauslosung für die WM 2018 erlebt?

Ashkan Dejagah: Das ist eine einmalige Sache! Seit Wochen hatte ich auf diesen Tag gewartet. Es war ein hartes Stück Arbeit bis zur Qualifikation. Und so ein Tag ist dann natürlich sehr aufregend und es kribbelt. Man will wissen, wer in welche Gruppe kommt und was für Mannschaften auf einen selbst zukommen. Die Gruppe, die wir bekommen haben, ist mit die stärkste in der WM.

Portugal, Spanien Marokko: Wie groß sind Ihre Chancen aufs Achtelfinale?

Es hätte auch ein bisschen einfacher kommen können. Aber wir hatten uns darauf eingestellt, dass solche Mannschaften auf uns zukommen. Wir spielen gegen Superstars, für Portugal und Spanien ist es eine Pflichtaufgabe in die nächste Runde zu kommen. Aber wir werden sicher nicht zur WM fahren, um denen das einfach zu machen. Wir haben auch eine gute Truppe und es ist nicht leicht gegen uns zu spielen.

In Deutschland bekommen wir wenig mit vom iranischen Fußball. Wie schätzen Sie Ihre Nationalmannschaft im internationalen Vergleich ein?

Ich denke wir haben in den vergangenen vier Jahren einen riesigen Schritt gemacht. Schon bei der WM 2014 hatten wir eine schwierige Gruppe mit Argentinien. Gerade in dem Spiel haben wir aber der ganzen Welt gezeigt, dass wir kein einfacher Gegner sind. Seitdem haben wir uns weiterentwickelt. Wir haben viele junge Spieler und noch nie haben so viele iranische Nationalspieler bei europäischen Vereinen gespielt. Unsere Mannschaft ist hochmotiviert. Wir haben uns souverän und frühzeitig für die WM qualifiziert, ohne Niederlage!