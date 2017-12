Die Entlassung von Union-Trainer Jens Keller kam für viele überraschend. Für Lutz Munack, Geschäftsführer Sport, war sie dennoch folgerichtig. Was dazu geführt hat und warum André Hofschneider der richtige Nachfolger ist, hat er Stephanie Baczyk im Interview verraten.

rbb|24: Warum wurde Jens Keller trotz Platz vier in der Liga entlassen?

Wir haben uns aufgrund der sportlichen Entwicklung dazu entschieden. Wir haben trotz aller Investitionen eine klare sportliche Linie nicht erreicht. Ich möchte Jens Keller und Henrik Pedersen trotzdem an dieser Stelle danken.

Wann ist die Entscheidung für die Entlassung gefallen?

Wir haben die Situation schon vorher bewertet und es am Morgen entschieden. Wir hatten am Montag sehr emotionale Momente. Er hat das Gespräch abgebrochen, daher hat es nur 20 Sekunden gedauert. Von meiner Seite aus gab es ein Gesprächsangebot.

Hätte man Jens Keller nicht mehr Zeit geben können?

Wir hatten zum zweiten Mal in dieser Saison eine Phase, in der wir keinen sportlichen Halt gefunden haben. Die Ergebnisse, die wir erzielt haben, sind eine Folge der Dinge, die auf dem Platz nicht so sind, wie wir glauben. Auch Jens Keller hat das geglaubt.