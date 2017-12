Imago / Bearbeitung: rbb Bild: Imago / Bearbeitung: rbb

Energie Cottbus gegen Neugersdorf - Endspurt vor der Winterpause

01.12.17 | 15:50 Uhr

Kurz vor den Weihnachtsferien liegt ein anstrengendes Programm vor Energie Cottbus. Gleich drei Spiele stehen in den kommenden Tagen an - vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. Den Auftakt macht am Sonntag die Partie gegen den FC Oberlausitz. Von Andreas Friebel



Nein, auf ein Ziel für die nächsten drei Spiele in der Fußball-Regionalliga will sich Cottbus-Trainer Claus-Dieter Wollitz nicht festlegen. Maximal neun Punkte sind drin. "Wenn ich jetzt sage, wir wollen neun Zähler holen und dann werden es nur sieben, sind vielleicht ein paar Leute enttäuscht. Und deshalb sage ich einfach nichts", sagt Wollitz. Dass am Sonntag gegen Neugersdorf die Heimserie halten soll, darauf legt sich der Trainer dann aber schon fest. "Wir sind die beste Heimmannschaft der Liga. Nach acht Siegen in Folge, soll am Sonntag natürlich der neunte Sieg her. Und dann schauen wir mal weiter."

Wiederholung bei Altglienicke wegen starker Regenfälle

Weiter bedeutet in diesem Fall, dass es am kommenden Mittwoch das Wiederholungsspiel bei Altgliniecke gibt. Die Begegnung war Ende November ausgefallen, weil nach starken Regenfällen der Platz in Berlin nicht bespielbar war. "Wenn ich mir den Wetterbericht für die nächsten Tage anschaue, habe ich aber Zweifel, ob wir wirklich spielen. Sonntag Schnee, Montag und Dienstag regnen. Das könnte knapp werden." Glücklicherweise findet dann aber das letzte Spiel in diesem Jahr wieder zuhause statt. Am Samstag in einer Woche kommt der Tabellenvorletzte Neustrelitz in das Stadion der Freundschaft. "Die Bedingungen bei uns sind ja so gut, dass ich davon ausgehe, dass wir auch wirklich spielen können“, sagt Wollitz in dem Wissen um eine Rasenheizung.

Wollitz: FC Oberlausitz "wird uns das Leben schwer machen"

Doch zurück zum Heimspiel gegen den FC Oberlausitz aus Neugersdorf. Dort musste vor wenigen Wochen Trainer Vragel da Silva gehen. Der ehemalige Cottbuser Spieler wurde durch Manager Manfred Weidner abgelöst, der nun in Doppelfunktion tätig ist. Mit ihm an der Seitenlinie, wurden die vergangenen drei Pflichtspiele gewonnen. "Sie treten nun deutlich kompakter auf und werden uns das Leben sicher schwer machen", glaubt Wollitz. Nach Lage der Dinge wird der Cottbuser Trainer nur wenige Veränderungen an der Startelf der vergangenen Wochen vornehmen. Noch immer ist Energie in der Regionalliga unbesiegt. 15 Partien hält diese Serie inzwischen schon an. Keine Mannschaft in der ersten, zweiten, dritten oder vierten Liga ist aktuell noch ohne Niederlage - bis auf Energie Cottbus. "Was die Mannschaft derzeit leistet, ist phantastisch. Trotz der schwierigen personellen Lage bieten wir attraktiven Fußball", sagt Claus-Dieter Wollitz. Der natürlich gern noch ein paar alternativen auf der Bank hätte. Doch in der Winterpause wird sich das ändern. "Es gab es in den letzten Tagen ein paar sehr interessante Gespräche mit Spielern, die uns wirklich weiter helfen können. Mal sehen, was daraus wird."

