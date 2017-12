Die Netzhoppers KW-Bestensee haben in der Volleyball-Bundesliga zum Jahresabschluss für eine Überraschung gesorgt. Die Brandenburger, Drittletzter in der Tabelle, setzten sich am Donnerstagabend gegen die zu den Meisterschaftskandidaten zählenden United Volleys Rhein Main aus Frankfurt nach großem Kampf mit 3:2 (25:19, 16:25, 25:17, 21:25, 15:9) durch.

Die 635 Zuschauern in der Landkost-Arena von Bestensee erlebten beste Saisonleistung der Netzhoppers. Timmermann legte mit einem Ass zum 17:13 den Grundstein für den Gewinn des ersten Satzes. Im dritten Durchgang dominierten die Gastgeber über Zwischenstände von 13:6 und 20:12 das Geschehen noch weitaus deutlicher. Mühsam retteten sich die Frankfurter in den Tiebreak, in dem sie dann das Nachsehen hatten. Ihr nächstes Spiel bestreiten die Netzhoppers am 13. Januar erneut daheim gegen den Tabellennachbarn TV Rottenburg.