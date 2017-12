Berlinerin Janina Breuer holt in Mexiko Gold

Die Berlinerin Janina Breuer hat bei den Weltmeisterschaften im Para-Schwimmen die Goldmedaille über 100 Meter Rücken in der Startklasse der geistig Behinderten gewonnen. Mit ihrer Zeit von 1:11,02 Minuten war Bundestrainerin Ute Schinknitz sehr zufrieden. "Janina ist heute ein super Rennen geschwommen. Sie hat passend zum Saison-Highlight auf den Punkt ihre Leistung abgeliefert", lobte sie.

Für das deutsche Team, was in Mexiko-Stadt lediglich mit fünf Sportlern an den Start geht, war es bereits das dritte Gold. Zuvor hatte die Potsdamerin Maike Naomi Schnittger über 50 und 100 Meter Freistil gewonnen.

Ursprünglich sollte die WM im September stattfinden, wurde wegen des schweren Erdbebens jedoch verschoben.