Mit Razzien in mehreren Bundesländern ist die Polizei am Dienstag gegen militante Fans des Fußball-Zweitligisten Dynamo Dresden vorgegangen. Wie die Staatsanwaltschaft Karlsruhe mitteilte, fanden die Durchsuchungen in Brandenburg, Sachsen und Baden-Württemberg sowie in der Schweiz statt. Die Aktionen richteten sich den Angaben zufolge gegen 20 Tatverdächtige. Insgesamt seien 33 Wohnungen und Geschäftsräumen durchsucht worden.