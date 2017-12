Der DFB-Bundestag hat am Freitag die Regionalliga-Reform beschlossen, zumindest für die nächsten zwei Spielzeiten. Für den Nordosten ist die Übergangslösung ein Erfolg - entsprechend fallen die Reaktionen in der Region aus.

Claus-Dieter Wollitz, Trainer des FC Energie Cottbus, begrüßt den Kompromiss und empfindet die Lösung auch als Anerkennung für die Erfolge der Nord-Ost-Staffel in den letzten Jahren. Der beschlossene direkte Aufstiegsplatz für die Regionalliga Nordost 2018/19 in die 3. Liga kommt für die Lausitzer aber zu spät - als aktueller Tabellenführer wartet nächstes Jahr noch die ungeliebte Aufstiegsrelegation. Dennoch sei die Lösung akzeptabel, obwohl seine Ideallösung durchaus anders aussieht: "Fünf Absteiger, fünf Aufsteiger und die Dritte Liga auf 22 oder 24 Mannschaften aufstocken." Björn Laars, Geschäftsführer beim Liga-Konkurrenten SV Babelsberg 03, pflichtet dem Energie-Trainer bei. "Das würde vielleicht Mehrkosten für die 3. Liga bedeuten, aber bei zwei Mannschaften mehr gibt es zwei Millionen mehr Fernsehgelder. Ich denke, da dürfte es dann kein Problem geben."

Der Deutsche Fußball-Bund hat nun anders entschieden, aber von einer viergleisigen Regionalliga und der Aufteilung und damit der Abschaffung der Nord-Ost-Staffel scheint keine Rede mehr zu sein. Darüber freut sich auch Siegfried Kirschen, Präsident des Fußball-Landesverbandes Brandenburg: "Am Ende ist es uns gelungen, gleichberechtigt eine faire Lösung für alle Regionalverbände zu erreichen." Kirschen betonte am Rande des DFB-Bundestages in Frankfurt am Main, dass die Regionalliga Nordost zwar nur einen direkten Aufstiegsplatz in den nächsten zwei Spielzeiten bekomme habe, dafür aber den frühen Termin und nicht erst in der Saison 2019/20.

Der Meister der Regionalliga Nordost in der Saison 2018/19 wird direkt in die 3. Liga aufsteigen. Das ist nun auch offiziell, nach der Abstimmung am Freitagnachmittag auf dem DFB-Bundestag in Frankfurt. 220 der 259 Delegierten stimmten für die am Abend zuvor erarbeitete Übergangslösung.

Auch der Meister aus der Regionalliga Südwest steigt in der kommenden Spielzeit direkt in die 3. Liga auf, der dritte direkte Aufstiegsplatz wird ausgelost. Die beiden übrigen Meister spielen in einer Relegation den vierten Aufsteiger aus. In der Saison 2019/20 steigt ebenfalls der Südwest-Meister direkt auf, zudem die Meister der Ligen, die im Vorjahr die Relegationspartie bildeten. Der Nordost-Meister spielt dann in der Relegation.