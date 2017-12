Die Entlassung von Jens Keller als Cheftrainer beim 1. FC Union Berlin sorgt in Fankreisen für heftige Diskussionen. In den sozialen Medien überwiegt Unverständnis, in Fanforen findet sich teilweise auch Zustimmung zu diesem überraschenden Schritt.

Am Tag nach der Entlassung des Cheftrainers Jens Keller gibt es von Seiten des 1. FC Union nach wie vor keine neuen Aussagen. Dafür haben viele Fans und Fußballinteressierte in den sozialen Medien und in Fanforen reagiert. Mit Humor und Emotion nähern sich die Sympathisanten am Dienstag der Eisernen dem heiklen Thema. Dabei lassen sich große Unterschiede zwischen den sozialen Medien und geschlossenen Fanforen feststellen.

Twitter-User RuhrpottSteiger vergleicht die Situation humorvoll mit dem ebenfalls überraschenden Rauswurf Peter Stögers beim 1. FC Köln einen Tag vor dem Keller-Aus.