Dass das ausgerechnet den auswärtsschwachen Neustrelitzern am Samstag (Anpfiff 13.30 Uhr, rbb|24 überträgt im Livestream) gelingt, die in der Fremde erst vier Punkte geholt haben, darf bezweifelt werden, auch wenn der Cottbuser Trainer Claus-Dieter Wollitz sehr respektvoll über den nächsten Gegner spricht. "Neustrelitz hat sich in den letzten Wochen gut entwickelt. Das zeigen die Ergebnisse. Sie haben alle Chancen, am Ende der Saison über dem Strich zu stehen und die Klasse zu halten."

Ganz im Gegenteil: Von Woche zu Woche wurde der Vorsprung weiter ausgebaut. Inzwischen beträgt er 14 Punkte. Nie zuvor hatte in der 2012 neugegründeten Regionalliga Nordost eine Mannschaft zu diesem Zeitpunkt so einen deutlichen Vorsprung auf den Tabellenzweiten. Selbst RB Leipzig, die 2012/13 ihre Saison ohne Niederlage beendeten, hatten nach dem Ende der Hinrunde "nur" neun Punkte Vorsprung.

Doch Wollitz ist auch nicht entgangen, dass sein FC Energie zum Saisonstart in Neustrelitz klar dominierte. Ende Juli gab es ein 4:0. Cottbus übernahm mit diesem Auswärtssieg die Tabellenführung in der Regionalliga Nordost und hat sie bis heute nicht abgegeben.

Dass die Cottbuser die Meisterschaft in der Rückrunde noch verspielen, scheint ausgeschlossen. Zumal Claus-Dieter Wollitz ein, zwei namhafte Neuzugänge für die Winterpause angekündigt hat und damit die Dominanz der Lausitzer noch größer werden könnte. "Diese Neuzugänge brauchen wir aber, um am Ende eine realistische Chance auf den Aufstieg in die dritte Liga zu haben", so der Cottbuser Trainer.

Denn in dieser Saison müsste Cottbus als Regionalliga-Meister noch in die Relegation. Sollte die nicht erfolgreich sein, gibt es in der kommenden Saison 2018/19 wohl die Chance direkt aufzusteigen. Denn der Meister der Regionalliga Nordost soll in der nächsten Spielzeit direkt aufsteigen dürfen.