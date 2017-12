sportfoto-wells.de Video: rbb UM6 | 29.12.2017 | Sebastian Meyer | Bild: sportfoto-wells.de

Jahresrückblick | Berliner macht Sportfoto des Jahres - Der Fotograf mit dem besonderen Blick

28.12.17 | 18:01 Uhr

Sebastian Wells ist zwar erst 21 Jahre alt, hat aber in seinem jungen Fotografenleben trotzdem schon mehr erreicht als die meisten seiner deutlich erfahreneren und älteren Kollegen. Von Sebastian Meyer

Sebastian Wells ist klein, wirkt unscheinbar und ist ein stiller Mensch. Wer ihn erstmals trifft, kommt wahrscheinlich nicht sofort auf die Idee, dass dieser junge Mann ein preisgekrönter Fotograf ist. Doch hinter seiner schwarzen Hornbrille verbergen sich zwei aufmerksame Augen, die immer auf der Suche nach den besonderen und außergewöhnlichen Motiven sind. "Man zeigt ja in einem Bild immer nur einen kleinen Ausschnitt der Realität und schafft so einen kleinen Raum in der ganz großen Welt und der ist mir halt sehr wichtig", beschreibt der 21-Jährige seine Philosophie.



Ein erschöpfter Läufer auf den letzen Metern des Berlin-Marathons

Jeder will die Sieger ablichten

Mit 08/15 gibt er sich nicht zufrieden. Auch nicht bei der Berliner Sportler des Jahres-Wahl im Neuköllner Estrel-Hotel. Der Andrang der Fotografen groß. Jeder will die Sieger ablichten, seine Fotos an die Zeitungen und Agenturen verkaufen. Während alle auf das beste Bild lauern, tigert Sebastian Wells zwischen Kollegen und Siegern umher. Er sucht nach dem etwas anderen Motiv, gerne mit siegreichem Sportler und Sportfotograf in einem Ausschnitt.

Vom Wetter zur Leichtathletik

Im Prinzip macht er das schon immer so. Alles begann damit, dass Sebastian Wells das Wetter dokumentierte. Erst schriftlich, dann zusätzlich mit der Kamera. Wann das war, das weiß er nicht mehr so genau. Mit 14 Jahren fotografierte er dann die ersten Leichtathletikveranstaltungen. Sebastian Wells ist passionierter Läufer und Teilnehmer beim Berliner Halbmarathon. Ein beruflicher Höhepunkt ist für ihn in jedem Jahr der Marathon in der Hauptstadt. Haile Gebrselassie und Kenenisa Bekele sind läuferisch seine großen Vorbilder. Doch auch für die ganz normalen Teilnehmer interessiert sich Sebastian Wells.

Zuschauer genauso wichtig wie Sportler

Der Berliner ist bei fast allen Sportereignissen in der Hauptstadt präsent. Egal ob bei Hertha BSC, den BR Volleys oder auf der Trabrennbahn in Berlin-Mariendorf. Dabei interessiert sich der Fotografie-Student nicht ausschließlich für die Sportstars, auch die Menschen auf den Tribünen haben es ihm angetan, denn "die Zuschauer sind für mich mindestens genau so wichtig, wie die Leute die Sport treiben, weil sie genau so zu dieser Theaterbühne einer Sportveranstaltung gehören wie die Sportler selber."

Interessierte Gäste auf der Trabrennbahn Mariendorf

Auf der Suche nach dem perfekten Schuss

Inzwischen ist er selbst ein kleiner Star. Sebastian Wells begleitet im Frühjahr die Berliner Volleyball-Legende Felix Fischer exklusiv für die Berliner Zeitung auf den letzten Metern seiner Karriere. Auch mit den Eisbären Berlin darf er durch die Republik reisen und sogar in der Kabine fotografieren. Der Grund: Sebastian Wells ist ausgezeichneter Fotograf. Im März 2017 wird sein Foto von Olympiasieger Usain Bolt zum Sportfoto des Jahres gekürt. Es zeigt den jamaikanischen Superstar der Leichtathletik direkt nach seinem 100-Meter-Erfolg von Rio feiernd in der Kurve. Sebastian Wells hat es aus dem Umlaufgraben des Stadions geschossen, aus vier Metern Tiefe. Zu sehen sind Bolt, untersichtig fotografiert, und die gesamte Fotografen-Meute. Alle Kollegen auf der Suche nach dem perfekten Schuss. Doch das beste Bild ist einmal mehr Sebastian Wells gelungen. Sendung: rbb UM6, 29.12.2017, 18 Uhr