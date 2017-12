"Wat soll ich zu Haus?", fragt Waltraud Ibisch. "Is doch langweilig. Dit is keen Leben für mich." Also hat sie sich für den Fußballplatz entschieden - und zwar für die ehrenamtliche Arbeit. "Ohne Waltraud geht hier gar nichts", sagen die Hansa-Spieler. Rbb-Reporter Dennis Wiese spannt sie in der Waschküche kurzerhand mit ein. "Wäre schön, wenn du nicht so viel quatschen tust und mir mal helfen würdest!" Und schon hat der Reporter Waschpulver und Weichspüler in der Hand.